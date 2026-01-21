快訊／台版柬埔寨奪3命　黑心律師收778萬扯「是費用」遭判2年半

▲收778萬泰達幣涉洗錢助詐團，台版柬埔寨案律師陳士綱一審宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

從辯護到洩密！台版「柬埔寨奪3命」詐騙案牽出律師涉案！律師陳士綱因收受約24萬顆泰達幣、折合新台幣約778萬元，涉嫌洩密並協助處理詐騙集團不法金流遭起訴，全案自起訴至今歷經2年多審理，士院今（21）日作出一審判決，依洩密等罪，判處陳士綱有期徒刑2年6月。判決理由尚待公布。

今（21）日宣判，陳士綱因犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處有期徒刑7月；另再犯洗錢罪，判處有期徒刑2年，併科罰金新台幣100萬元，應執行有期徒刑2年6月。

起訴指出，陳士綱為某律師事務所主持律師，明知綽號「藍道」的杜承哲為台版柬埔寨詐騙集團幕後主嫌，仍受其委託，指派事務所受僱律師擔任同案被告辯護人，並介紹多名律師承接詐團成員案件。

陳士綱再透過事務所人員回報偵訊內容，包括被告是否認罪、有無供出上游等「偵查中應秘密事項」，並將相關資訊轉告給當時尚未到案的杜承哲，使其得以事先勾串共犯與證人，增加檢警查緝難度。

此外，陳明知杜承哲係以詐騙手法取得鉅額犯罪所得，仍收受多達24萬餘顆泰達幣作為報酬，並在「台版柬埔寨詐騙案」曝光後，迅速成立建設公司籌備處，將虛擬貨幣轉入公司帳戶，藉此掩飾、隱匿犯罪所得去向，涉犯洗錢防制法。

偵查期間，陳士綱辯稱相關虛擬貨幣均屬「律師費」，否認洗錢與洩密犯行；惟檢方比對金流流向、事務所帳冊及收受時間點，認定其說法不足採信。

檢認為，陳士綱身為專業法律人士，明知杜承哲為詐騙集團幕後主嫌，仍將偵查中應保密內容洩漏給未到案被告，使其得以規避追緝、勾串證人，行為嚴重妨害刑事司法，且犯後否認犯行、毫無悔意，建請法院從重量刑。

本案源於詐騙集團以高薪工作為誘餌，囚禁、凌虐被害人的「台版柬埔寨詐騙案」。檢方於2022年發動第一波起訴後，持續追查幕後金流及協助者，並於2023年6月30日完成第二波偵結，將涉案律師、員警與詐團成員一併依法起訴。