敢暗殺我？川普警告「把伊朗從地球上抹去」　仍未排除動武

▲川普回應伊朗暗殺警告。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗持續針鋒相對，美國總統川普20日警告，若德黑蘭（Tehran）當局膽敢暗殺他，伊朗將「從地球上被抹去」。《華爾街日報》也披露，川普仍未排除動武，並且持續要求幕僚針對伊朗擬定「決定性」軍事行動方案，選項甚至包括推翻現有政權。

伊朗誓言報復 川普超強硬警告

川普周末接受《政客》採訪時，將伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）形容為「病態的人」，「該是時候在伊朗尋找新的領導人了。」

作為回應，伊朗武裝部隊總參謀部發言人謝卡奇將軍（General Abolfazl Shekarchi）警告，若美國對該國領導層發起軍事行動，將招致「毀滅性報復」，「如果侵略之手伸向我們的領袖，我們不僅會砍斷那隻手，還會讓他們的世界陷入火海，在整個區域內都找不到避風港」。

伊朗國會國家安全委員會更宣稱，任何針對哈米尼的攻擊都將構成「對整個伊斯蘭世界宣戰」，可能引發宗教當局號召「聖戰」。

▼86歲的伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）



川普不排除動武 回應暗殺警告

川普20日被問及是否會對伊朗採取軍事行動時說，「我無法告訴你們未來會發生什麼事。軍事選項在檯面上嗎？我不知道。」

他在同日播出的News Nation專訪中，也回應了伊朗對自己的暗殺威脅，「我已下達非常明確的指示，如果發生任何事情，他們會把伊朗從地球上抹去。」

要求決定性軍事選項 航母戰機赴中東

《華爾街日報》引述美國官員說法報導，川普在討論美國攻擊伊朗的預期結果時，不斷使用「決定性」一詞，敦促白宮幕僚及五角大廈擬定多項作戰方案。較激進選項包括旨在推翻政權的行動，較溫和選項則會鎖定伊斯蘭革命衛隊（IRGC）設施。

官員們也透露，川普仍未排除動武可能性，但可以肯定的是，目前美軍航母及戰機都正前往中東。

▼在伊朗首都德黑蘭街頭，一輛公車在抗議活動中遭焚毀。（圖／路透）

伊朗示威 外界預估恐破2萬死



伊朗緊張局勢源於去年12月底爆發的大規模反政府示威，民眾不滿長期經濟困境而走上街頭，卻招致當局血腥鎮壓。總部位於美國華府的「人權工作者新聞通訊社」（HRANA）表示，已證實死亡人數至少4000人，挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）則根據現有資訊表示，被殺害的示威者人數，可能比媒體估算的2萬人更多。

截至今年1月中旬，大規模示威在很大程度上已經平息，但仍有零星反抗行動持續發生中。