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「瓦斯軟管標示」驚爆全違規！藏中毒風險　買前多問一句可自救

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▲▼轉再緊都漏氣！快檢查瓦斯桶TPA標誌　7萬支「隱形炸彈」流全台。（圖／記者許力方翻攝）

▲消保處提醒，一旦買錯瓦斯軟管，很有可能會因中毒而致命。（圖／資料照）

記者曹悅華／台北報導

奪命管線！市售燃氣用塑膠軟管品質攸關消費者人身及住家之安全，行政院消保處於去（107）年7月分別在台北市、新北市、桃園市、基隆市購買12件商品，今（25）公布標示查核結果全部不符合規定，意即當民眾誤買非瓦斯用的軟管連接瓦斯桶到瓦斯爐的話，恐有中毒風險，對此消保官提醒，只要在購買時多問業者「是不是裝瓦斯用的」，就能讓自己免深陷危險中。

消保官王德明說明，標示查核上，12件商品全數不符合規定，大多數樣品均未標示其用途，而商店表示該等樣品即為瓦斯管，並開立名稱為瓦斯管之統一發票或收據以資佐證。目前，中部辦公室已針對不合格之業者，移請地方主管機關查處並命業者改善中。

▲▼瓦斯塑膠管線。（圖／行政院消保處提供）

▲購買12件商品，標示查核均不符合規定。（圖／行政院消保處提供）

王德明說，瓦斯桶到瓦斯爐中間有軟管，材質跟水管不一樣，不應該混為一談，可是這次抽查中發現業者標示不清楚，會誤導民眾，當消費者買回家中就會有危險性，使用不當的結果就是瓦斯中毒。

王德明也透露，經濟部標準檢驗局預計會在7月將瓦斯管線列為應施檢項目，一旦列入政府就有義務來清查，屆時不同材質恐造成的危害就會有更清楚的揭露。

最後，消保處呼籲燃氣用塑膠軟管之製造或進口業者，應確實維護該等商品之標示完整，尤其必須清楚標示該商品為瓦斯管用途、使用與保存方法及其他應注意事項，並呼籲一般大賣場、五金行、廚具店、瓦斯行等業者，不可將未標明瓦斯管用途之塑膠軟管，以瓦斯管名義販售，以免消費者誤將一般塑膠管當瓦斯管使用而發生重大危害。當然消費者在購買此類商品時，亦應注意商品是否明確標示為燃氣用之瓦斯管，以確保自身權益。

▲▼塑膠瓦斯管線抽查結果。（圖／行政院消保處提供）

▲市售燃氣用塑膠軟管抽查結果。（圖／行政院消保處提供，點我放大

▲▼塑膠瓦斯管線抽查結果。（圖／行政院消保處提供）

▲市售燃氣用塑膠軟管抽查結果。（圖／行政院消保處提供，點我放大

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關鍵字：塑膠瓦斯管線,中毒,消保處

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