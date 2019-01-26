快訊／今晚變更冷！「6縣市急凍」北探10℃　過年東北季風狂襲恐再冷3波

▲氣象局指出，這波強烈大陸冷氣團最冷時間是今晚到明清晨。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

當心！晚上會變更冷！氣象局（26）稍早宣布，隨著強烈大陸冷氣團報到，現在已經開始變冷，而最有感的時候是今晚到明（27）清晨，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市和苗栗縣在新一波的「低溫特報」中，尤其北部會下探10度，提醒民眾注意保暖，另外過年受到東北季風天氣型態的影響，不排除會再有2到3波冷空氣來襲，不過詳細狀況還是要等接近時才會明瞭。

氣象預報員李孟軒說，今晚到明天清晨是這波冷氣團最冷的時候，北部下探10度、中部11到12度、南部12度、東部14度，白天高溫上明天北部18度、中部22度、南部23度、東部18度，會一路冷到週一（28）清晨，直到週一白天開始就回溫；新的低溫特報從15縣市變為6縣市，包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市和苗栗縣，所屬地區民眾要注意保暖。

李孟軒補充，這波冷氣團週一開始減弱，溫度基本上回升到下週四（31），屬於偏暖的天氣，下週三（30）、四是回升最明顯的時候，白天高溫北部來到26度、中南部28度。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

降雨的話，李孟軒說週末兩天以北部山區和東半部會有降雨機率，下週一和二（29）仍是北部和東半部會下雨，提醒民眾出門可以攜帶雨具。至於這波冷氣團是否會有降雪情形，他則透露目前不明顯。

李孟軒提到，下週五（1）會有新一波冷空氣，屬東北季風強度，北部低溫下探14度，影響很快，隔天（2）清晨就趨緩，白天也就會回溫。另外就民眾擔心過年天氣問題，他說春節9天是典型東北季風的天氣型態，不排除會有2到3波冷空氣來襲，但這還無法明確得知，要等時間近一些狀況才會明朗。