過夜秒變天！冷氣團再襲低溫「超有感暴探10度」　北東週末還下雨

▲新一波強烈大陸冷氣團明清晨南下，今入夜起開始變天。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

又要變冷！氣象局指出，新一波「強烈大陸冷氣團」明（26）清晨南下，今（25）入夜後開始變冷，一路冷到禮拜一（28）清晨，最冷的時刻落在禮拜日（27）一早，北部低溫下探10度，且週末兩天北部、東半部都有雨勢，提醒民眾出門務必多加外套且攜帶雨具。

氣象預報員程川芳表示，這波強烈大陸冷氣團明清晨南下，今入夜到明清晨，全台氣溫偏涼、偏冷，中部以北到宜蘭14到15度，空曠地區和沿海13度，其餘地區16到18度，清晨以後，北部11到17度、中部12到20度、南部14到25度、宜蘭13到17度、花蓮16到20度、台東16到21度。

▲衛星雲圖 。（圖／取自中央氣象局）

程川芳說明，禮拜六晚上開始，越晚越冷，禮拜天清晨是最冷的時刻，整天氣溫落在北部10到17度、中部11到20度、南部12到23度、宜蘭12到17度、花蓮14到18度、台東15到20度，提醒中南部要留意日夜溫差大，空曠地區甚至會低於10度。

降雨部分，程川芳提到明天水氣增加，白天降雨機率提高，禮拜天雖然水氣減少、雨區縮小，還是有降雨機率，尤其是桃園以北及東半部，要留意週末會降雨，直到禮拜一雲量才會減少，各地高溫回升2到3度，雖然北部還是冷，但會比週末好些。

另外，程川芳提醒民眾留意由於東北風增強，氣象局也發佈陸上強風特報，明上午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。