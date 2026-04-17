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80歲翁山蘇姬獲減刑！　律師證實「27年刑期砍1/6」

▲▼翁山蘇姬。（圖／達志影像／美聯社）

▲翁山蘇姬領導的民選政府，2021年遭政變推翻。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

緬甸政府宣布大赦4335名囚犯，其中也包括80歲的前國務資政、實質領導人翁山蘇姬。對此，軍政府發言人尚未回應媒體詢問。

緬甸特赦　翁山蘇姬獲減刑

翁山蘇姬的律師17日向《路透社》證實，她的27年刑期被縮減1/6，但目前尚不清楚，剩餘刑期能否轉為居家軟禁。

緬甸國家電視台同日報導，新任總統敏昂萊（Min ​Aung Hlaing）宣布特赦4335名囚犯，這已經是他半年內第3度批准類似行動。在緬甸，通常每年1月獨立紀念日與4月新年期間，政府都會實施特赦。

敏昂萊2021年發動政變，推翻了翁山蘇姬領導的民選政府，讓國家陷入動盪。他在今年4月3日當選總統，但這場選舉被國際觀察人士廣泛批評為「既不自由也不公正」。

翁山蘇姬是誰？

翁山蘇姬的父親是「緬甸國父」翁山將軍，她以爭取國家民主的事蹟聞名，卻也被軍政府斷斷續續軟禁15年，1991年獲頒諾貝爾和平獎，2012年透過選舉成為議員，2016年成為國務資政，也就是緬甸實際上的最高領導人。

不過，翁山蘇姬在位期間，也因少數族群羅興亞人（Rohingya）遭迫害而招致國際譴責。2021年她被推翻後，遭指控煽動、貪腐、選舉舞弊、違反國家機密等罪名，最終宣判27年有期徒刑，儘管否認所有指控，仍被關押至今。

音訊全無！翁山蘇姬被關3年多　兒憂「母親可能已經死了」

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