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最後一年補助！淘汰二行程機車「交通部再加碼500」　申請懶人包曝光

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▲台南市環保局加強機車定檢，加速淘汰二行程機車。（圖／環保局提供）

▲申請淘汰二行程機車之補助時間到今年12月31日止。（圖／台南市環保局提供）

記者曹悅華／台北報導

公路總局今（25）日於交通部1樓大廳舉辦「淘汰二行程、補助雙倍送」記者會，於現場播放懶人包影片，並由「幸福公鹿（路）」吉祥物為大家介紹補助專案內容，宣布交通部再加碼500元。

為加速二行程機車淘汰與鼓勵使用公共運輸，交通部、環保署、公路總局結合4大電子票證公司如悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫（HappyCash），共同合作推出淘汰二行程機車「大眾運輸消費金補助專案」，本專案申請日期自108年1月1日始至108年12月31日止，中央除交通部與環保署外，尚有台北市、新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣及台東縣等6個縣市政府參與。

自強號,火車,月台,台中火車站,新站,台鐵（圖／記者季相儒攝）

▲使用電子票證搭乘大眾運輸工具，消費金額累計滿額後即可拿到補助金。（圖／記者季相儒攝）

交通部提到，凡申請本年淘汰二行程機車且車籍登記在上述6個縣市之車主選擇參與本專案，本專案每位民眾總補助金含環保署新臺幣500元、交通部500元及地方政府加碼金，民眾僅需提供1張電子票證並由各地方環保局登載完成，持該卡搭乘公車、客運、計程車、台鐵、捷運、高鐵、高雄捷運環狀輕軌及渡輪等大眾運輸（搭乘期限至109年6月30日止），消費達滿額即可獲得總補助金。

交通部提醒民眾，今年為環保署淘汰二行程機車補助的最後1年，交通部特於今年提供等值加碼補助，用意是希望大家多接觸公共運具，以實際行動支持公共運輸，請大家把握最後優惠補助機會，加緊淘汰二行程機車，改搭乘公共運輸，落實環境永續。

「淘汰二行程、補助雙倍送」懶人包內容：

1.補助對象與申請時間

108年1月1日起至108年12月31日止，於此期間申請淘汰二行程機車者

2.補助金額

除環保署補助金500元外，交通部再加碼補助500元（另部分縣市政府尚有額外加碼獎金）

3.補助金領取方式

使用電子票證搭乘大眾運輸工具（包含公車、客運、計程車、台鐵、捷運、高鐵、高雄捷運環狀輕軌及渡輪等），消費金額累計滿額後（含縣市政府加碼金），由票證系統自動撈取資料後，將補助金額匯入車主指定帳戶

4.大眾運輸消費金額累計計算區間

108年1月1日起到109年6月30日止

5.申請方式

請至各縣市環保局申請辦理（需填寫聲請書及榜訂電子票證卡號資料）

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關鍵字：二行程機車,補助,申請

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