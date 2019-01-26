林佳龍自爆「想搭客運」中北通勤！不贊成10休1...要求公開業者名單

▲林佳龍在臉書發表對於客運業10休1的看法 。（圖／交通部提供）

記者曹悅華／台北報導

春節年假將至，對於客運業將放寬7休1成10休1，交通部長林佳龍表明不贊成，他在臉書PO文表示，自己理解客運要提高疏運量，排班需要彈性，但安全不容打折，所以不贊成讓司機長時間駕駛，同時他也自爆自己會找機會搭客運來回台中。

林佳龍說，勞動部經過勞資協商、法規會研商後，已公告實施鬆綁客運工時限制，在既定條件下，由最多連續上班6天放寬到9天，儘管此方案在去年就已送到勞動部審查，但他就任後便要求交通部及所屬單位，做好以下三點：

1.與客運業者溝通及宣導，盡可能朝符合原勞基法規範的「7休1」方案排班；如欲變動，須確實依法經工會同意或勞資協商。



2.公開採用「10休1」鬆綁方案的業者資訊，保障消費者知與選擇的權利。



3.要求各客運業者，提報春節期間的駕駛員排班班表，並定時更新、落實檢核，督促其做好駕駛員疲勞管理及臨時代換班機制。

▲林佳龍要求各客運業者，提報春節期間的駕駛員排班班表。（圖／首都客運提供，僅作示意圖使用）

林佳龍補充，原本的「7休1」（做6休1）放寬至「10休1」（做9休1）附帶4前提：單日工時逾11小時的天數不得超過3天、每日駕車時間不得超過10小時、連續2個工作日間，應有連續10小時以上的休息時間、相關事宜均須經過工會同意或勞資會議通過。

林佳龍表示，前幾天自己到公路總局「車輛動態資訊管理中心」視察，瞭解客運車輛定位追蹤、駕駛員工時檢核的機制，也嚴正要求交通部善盡監管責任，並請業者全力配合勞動部的勞動檢查。



林佳龍認為，鬆綁工時非長久之計，客運駕駛員缺工導致過勞，過勞再導致危險駕駛，又因危險駕駛而更缺工，將形成惡性循環。對此，他透露交通部會盡速研擬短、中、長期的策略，協助客運產業，提出有效的人力補充改善方案，以突破僵局，解決結構性問題。