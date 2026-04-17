風災後重拾綠意　台南11校推補植計畫打造永續校園

▲台南推動校園樹木補植計畫，師生親手種下希望。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歷經去年風災重創，台南多所校園樹木大量倒伏，台南市教育局在完成災後復原後，今年3月起進一步啟動「校園樹木補植計畫」，攜手全市11所學校推動植樹行動，透過師生親手栽種原生樹種，讓校園逐步恢復綠意，也讓學生在參與中體會環境永續的重要性。

市長黃偉哲表示，風災雖造成校園綠蔭受損，但也成為重新規劃校園景觀的契機。市府在短時間內完成清理與復原後，進一步推動補植計畫，並結合課程與實作，讓學生從中學習如何面對氣候變遷與自然災害，培養與環境共存的永續觀念。

教育局長鄭新輝指出，本次計畫共有11校參與，包括永仁高中、後壁國中、歸仁國中及學甲國小等，從溪北到市區全面推動。補植過程強調選用原生植物，並遵循適當間距與土層深度等原則，確保樹木健康成長，同時兼顧景觀美感與生態功能。

學甲國小校長黃國峯表示，風災曾造成校內約30棵老榕樹倒伏，校園一度失去綠蔭，如今已補植樟樹、楓香、苦楝及瓊崖海棠等原生樹種，並讓學生參與植樹，象徵校園重生。學生黃鵬睿分享，透過親手種樹，認識不同樹種特性，也期待看著小樹長大；六年級學生張延恩則說，希望未來回母校時，能看到親手種下的樹已高過教學大樓，繼續守護學弟妹。

永仁高中校長余月琴指出，學校結合校慶活動辦理植樹，讓高中、國中甚至幼兒園學生共同參與，現場氣氛熱烈；後壁國中則將植樹觀念融入課程，讓環境教育從知識到實作全面落實。



教育局表示，補植計畫不僅恢復校園綠意，更強化師生對生態與樹木養護的認識，未來將持續推動相關措施，逐步打造兼具生態韌性與教育價值的永續校園。