40幾歲就退休！她錢明明花不完「卻出現1狀況」　網：這樣比較好

▲原PO有錢以後，反而不想花錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露心聲，表示自己目前40多歲，已經退休，雖然算過財產根本花不完，卻發現自己「越有錢越小氣」。相較於的購物慾和慷慨，現在反而開始對小錢斤斤計較，連社交花費都覺得沒必要，有沒有人也是這樣？貼文曝光後，引起討論。

擁幾百萬時敢花錢！現在卻變小氣

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這名女網友在Dcard上，以「有人跟我一樣越有錢以後反而越小氣的嗎」為標題發文。原PO回憶，以前存款只有幾百萬的時候，反而還有一些購物慾，也會參加各種活動，甚至願意花錢請經濟狀況較差的朋友吃喝玩樂。

然而，現在雖然比以前有錢多了，卻反而開始計較起小錢。原PO坦言，家裡東西太多，讓她失去購物慾，對玩樂興致缺缺，連社交花費也開始覺得沒必要。原PO接著說，她其實早已算過，這些錢根本就花不完，但自己卻變得捨不得花錢，覺得沒有安全感，有沒有人也是這樣？能不能開導一下？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒事，就只是從錢錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子變為錢錢就是我最喜歡的樣子而已」、「很合理，因為錢有不同價值了，當你不會投資時，錢只能拿來花，當你會投資時，錢可以用來賺錢」、「可能是你沒有固定收入及被動收入，只有已知資產，所以產生的焦慮感」、「這樣比較好吧，感覺像是認知更上一層樓才會這樣，錢都花在刀口上，不隨意的花費，這才不叫計較小錢」。