民國67年「金屬車票」！他大掃除翻出爸媽「蜜月紀念物」...網驚：價值1萬2

▲他從家裡翻出一個小木箱，裡面裝著民國67年的金屬車票。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

隨著科技的進步，現在搭大眾運輸只要一張悠遊卡就能走天下。一名網友因為快過年了，最近把家裡的東西都拿出來整理一番，結果不小心翻出一個小木盒，一打開裡面竟是各種罕見的舊車票、錢幣，甚至翻到41年前台鐵的「金屬車票」，讓他驚訝地趕緊PO上網和網友們分享。

一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「大掃除翻出來的小木盒，每一樣都比我老啊！」除了各種古老的硬幣，最特別的是一張民國67年的金屬車票，上面刻著斑駁的字跡寫著「阿里山森林鐵路、光復特快、嘉義至阿里山」等，日期則是民國67年12月13日。

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▼木箱裡還有許多古老的硬幣。（圖／翻攝自爆廢公社）

第一次看到鐵製車票的他覺得非常新奇，馬上拿著這張車票去問媽媽，結果一問之下才知道，原來這張車票是爸媽結婚時蜜月旅行的紀念物，才會被珍藏在小木箱裡，不小心被他翻出來。

網友們看到照片紛紛驚呼連連，「基本上你房間就是挖寶的好地方」、「車票很特別喔」、「車票是鐵做的！」、「我還是第一次看到，感謝分享讓我見識」，也有專業的網友說，「買車票的台語由來『打車票』，因為上面數字是敲打出來的。印象中看到的資料是最早台灣鐵路通車時，車票是鐵做的，你這張不知道是不是台鐵活動的復刻品，太酷了。」

其實這張金屬車票是民國67年阿里山森林鐵路推出的紀念車票，整張車票都是用鐵製作的，再將日期、車次、地點等資訊刻上去，和一般的紀念車票比起來可說是非常稀有，對鐵路迷來說更是珍寶，在網路拍賣上可是要賣到上萬元的！

▼這張車票現在在網路拍賣上要價1萬2千元。（圖／翻攝自露天拍賣）