全職媽創作《果凍車》探討交通安全獲首獎　每天騎機車載兒得靈感

▲李慢以《老鼠國的果凍車》拿下信誼幼兒圖畫書首獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

信誼幼兒文學獎今（17日）揭曉，李慢從初次投稿入圍時懷有身孕，至今兒子念小四，歷經11年努力，今年以《老鼠國的果凍車》，幽默荒誕的故事設定，巧妙回應交通安全議題，拿下幼兒圖畫書首獎。李慢坦言奪獎感覺不太真實，要感謝家人的支持，且創作過程中與兒子的討論與互動，為兒子留下成長軌跡，這是最大的收穫。

第38屆信誼幼兒文學獎共有265件參賽作品，最終5件作品脫穎而出，作品涵蓋交通安全、父職角色、失智議題等面向。而今年41歲的李慢，在懷孕時初次投稿就入圍信誼幼兒文學獎，第二次投稿是兒子幼稚園畢業時，以《掉了》獲得佳作，今年更以《老鼠國的果凍車》拿下首獎，歷經11年努力終於成功攻頂。

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身為全職媽媽的李慢表示，每天都會騎機車載兒子上學，當然關心交通議題，而《老鼠國的果凍車》的構想則來自於媒體報導，提到美國人喜歡開休旅車或胖卡，但這種大又寬敞的車輛，其實對行人的安全構成威脅，所以利用「果凍車」的柔軟碰撞設定，以幽默方式轉化交通安全，前後共花了半年完成這部作品。

李慢指出，每一次投稿都是來自親子互動與日常生活。李慢說，創作《老鼠國的果凍車》過程中會跟兒子討論，問問兒子對於果凍碰撞應該是什麼狀況，而家人是創作的支柱，兒子也很貼心，之前就拿到獲得佳作的《掉了》這本書到學校向老師推薦，每一次投稿都是來自日常生活與親子互動，也為兒子留下成長軌跡，這是最大收穫。

▲李慢以《老鼠國的果凍車》拿下信誼幼兒圖畫書首獎。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長鄭英耀今天也親自出席頒獎典禮，鄭英耀指出，信誼基金會在過去近50年來，串起台灣不同世代在童年的共同記憶，讓很多兒童培養出良好閱讀習慣，而信誼幼兒文學獎也培育出許多兒童文學創作者，38屆比賽累積近一萬創作作品，有許多非常優秀的文學家，就因為這獎項被鼓舞而走上兒童文學創作，這讓人感動。