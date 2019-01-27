恍神闖高架鐵軌槽溝線道　騎士無法迴轉一直騎：我也很害怕

▲陳姓騎士將機車騎上台鐵潮州段鐵軌道，引來虛驚。（圖／記者陳崑福翻，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣歲陳姓男子前25日騎機車闖入離地4.6公尺高度的台鐵屏縣潮州段的高架化鐵軌道，警獲報將他攔下後，帶回偵訊，陳男在警訊時說，「發現騎到鐵軌上面，也很害怕」，訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲台鐵潮州維修站▼

網友獲悉，紛紛留言「巡檢新裝備」、「巡軌 沒事」、「太扯」、「還會逆向行車」等kuso一番。由於這種行為相當危險，台鐵已加強防範作為，確保列車行駛的安全。

警方說，42歲陳姓男子於25日上午7時多，接獲通報有機車騎士騎機車上台鐵潮州段高架軌道，不敢大意，台鐵立即通報往來可能經過列車注意行駛安全，鐵路警察更全體動員尋找騎士方向，最後在他騎近潮州車站時，將他從鐵軌平面引道到地面，帶回調查。



陳在警訊時表示，他要騎機車去枋寮找朋友，但因精神恍惚而騎上鐵軌高架橋面，因槽溝線道空間狹窄，無法迴轉，才會一直騎，最後被鐵路警察攔下，「途中我也很怕遇了火車開過來。」

警方表示，陳男在潮州機修廠附近某處出入口騎上高架鐵軌坡面，就在鐵軌平面上騎乘機車，距離超過1公里，幸中間沒有火車往返，否則後果難料。台鐵已加強管控該處出入口，確保行車安全。

警方說，陳男擅自騎車到高架鐵軌的槽溝線道上，觸犯刑法第188條的妨害鐵路行為，依法可處5年以下徒刑、拘役或500元以下罰金。