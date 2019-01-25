板橋慈濟志工寒夜送暖　溫馨關懷街友

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「保暖外套、睡袋、圍巾、福慧珍粥、小餐包、小波蘿麵包、淨斯米果、襪子」，一袋袋的保暖物資，一份份的用心，送到流落到板橋火車站冰冷一角的街友手上、寒夜暗角處，2019年1月24日晚上，來自板橋地區慈濟志工訪視街友的關懷行，看見「人間最美是溫情」的菩薩身影。

時值歲末年終，慈濟在各區陸續舉辦針對弱勢照顧戶的圍爐與冬令發放，但在社會暗角中，依舊有一群無家可歸或不願回家的街友流落在冰冷的街角，慈濟人未曾放棄與忽視任何需要關懷的對象，因此以冬令發放的方式，在寒流來襲前，特別到板橋地區街友匯集的板橋火車站地下道，送上一袋袋保暖物資給街友暖身與暖心。





▲▼板橋慈濟志工關懷街友。1月24日晚上帶著物資前往板橋火車站，送上溫暖。

台灣有超過2萬3千個家庭，被慈濟列為長期關懷照顧對象，從平常定期的關懷與訪視，隨時提供必要的生活上需求、心理上的依靠。而慈濟對街友寒冬關懷，在北、中、南、東部地區，只要有寒流來襲或平常的通報，慈濟都會主動前往關懷。

慈濟基金會指出，一份溫馨關懷、一份寒冬送暖，傳遞的是人與人之間溫情，期待社會上這一股讓弱勢安心與安身的暖流，因為「有你、有我」的一念善心護持，讓「愛，一直都在」！