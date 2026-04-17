與鄰居吵架！躲屋外出怪聲「要來找你」嚇5歲童　惡男判刑10月

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名蘇姓男子和同棟公寓1位女鄰居有過節，2024年晚間故意隔著鐵門出怪聲，嚇唬對方才5歲的兒子「我去找你囉」，另趁夜爬上女方住處牆外的1樓屋頂平台，用手機手電筒燈光照射對方2樓住家偷窺。蘇男挨告後不認罪，辯稱跟智慧機器人說話不是嚇小孩，以及是在檢修漏水沒偷窺，台北地院依恐嚇危害安全、妨害秘密等罪合併判他10月徒刑、得易科罰金，可上訴。

判決指出，蘇男和女鄰居夫妻多次互告傷害、侵入住宅，糾紛甚深，2024年10月4日晚間7點多，2人在雙方所住公寓1樓大門口互罵「髒東西」、「碰瓷的人」，蘇男搶先走進大門內，故意用力甩門關上，把女鄰居擋在門外，蘇男隔門陰陽怪氣喊叫「幹（發出笑聲）…好可憐（發出笑聲）…」。

▲男女鄰居勢如水火，見面就吵。（示意圖／翻攝自unsplash）

女鄰居按對講機要家裡的5歲兒子幫忙開門，蘇男在門內聽見，大聲叫出男童名字，揚言「我去找你囉！」接著邁步上樓，把女鄰居和兒子嚇得半死。

同年12月1日晚間8點多，蘇男爬上女鄰居2樓住處牆外的1樓屋頂平台，走來走去還靠近女方住處外牆貼窗張望，並開啟手機的手電筒功能，用燈光照射女方屋內。

女鄰居提告一併追究，氣說被蘇男大力甩門關在門外那天，家裡只有一對年幼兒女，她很緊張蘇男真的會對小孩不利，兒子也驚嚇不已，過了10幾分鐘才敢幫她開門。

男童作證表示，當時和姊姊在家聽見媽媽和蘇男在外面吵架、蘇男大聲喊他名字說「我要來找你」，他和姊姊被蘇男欺負過，覺得很害怕。

▲蘇男趁夜到女鄰居住處外面徘徊，用手機手電筒燈光照射屋內偷窺。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法官勘驗住家監視畫面，清楚呈現蘇男用力關門、高聲放話過程。蘇男辯稱不記得此事，他當時應該在跟智慧機器人說話。辯護律師主張蘇男跟男童說「我去找你囉」這句話，字面上毫無恐嚇含意。

法官指監視畫面顯示蘇男身邊沒任何智慧機器人，也沒跟手機Siri之類的智慧語音助手交談，蘇男是臨訟卸責狡辯，且蘇男先前企圖踢倒男童，被女鄰居及時推倒，他告女鄰居涉嫌傷害，法院認定正當防衛判無罪，彼此糾紛已久，本件蘇男言行有恐嚇犯意，確實讓女鄰居和男童心生畏懼。

此外，蘇男辯稱到1樓屋頂檢修漏水，被女鄰居言語挑釁還用手機手電筒燈光照他眼睛，他因此用手機手電筒反照對方、絕非偷窺。

女鄰居反駁指出，蘇男常在她家牆外的1樓屋頂走來走去、故意逗留很久，她裝監視器蒐證自保，事發時她和女兒聽見蘇男在屋外一直罵她「髒東西」、殘害小孩，又諷刺她兒女是媽寶，但天黑看不到人，看監視畫面才發現是蘇男，蘇男還用手機朝她家裡拍。

法官勘驗監視畫面，確認蘇男晚上8點多，持續用手機手電筒燈光上下左右照射女鄰居住家，加上先前於同年10月，蘇男晚間7點多逗留相同位置，虧女鄰居「不要穿那個黑色衣服擦紅口紅，很難看。頭髮要吹好，知不知道」等語，被女鄰居用手機錄影蒐證，顯示蘇男多次偷窺。

法官指52歲蘇男從事銀飾買賣，無水電、建築專業背景，被錄影時，也沒見他攜帶任何檢修漏水工具，夜間昏暗無光，更非合理的修繕時段，可見他用意是騷擾女鄰居、窺視私人起居活動，侵犯居住安寧，嚴重影響女鄰居一家人生活，且未和解，犯後態度不佳。

法官據此依成年人故意對兒童恐嚇危害安全罪，判蘇男5月徒刑，另依無故利用工具窺視他人非公開活動罪判刑6月，合併應執行10月徒刑、得易科罰金，可上訴。