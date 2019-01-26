年貨大街可「試聞毒品」？　警反毒宣導不遺餘力

▲台南市警六分局警方設置「警察服務站」，其中最吸引民眾的是「毒品試聞罐」，不少民眾聞到毒品味道都嘖嘖稱奇，以後在社區內聞到毒品氣味立刻報警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接農曆年節到來，水交社園區在1月23日至27日舉辦以「眷村」主題的年貨大街，現場約80個攤位的美食佳餚、應景年貨，吸引民眾參觀選購，六分局警方也設置「警察服務站」，其中最吸引民眾的是「毒品試聞罐」，不少民眾聞到毒品味道都嘖嘖稱奇，認為以後在社區內聞到毒品氣味，立刻報警！

台南市警局為了強化宣導、防制與民眾切身相關各項犯罪、交通問題，特別打破各科室建制，從警局內各科室網羅活潑外向、台風穩健的專業人才，組成跨部門的「宣導團」，強力宣導民眾高度關心的婦幼保護、打詐反毒、交通安全等議題。此次宣導團的科員黃東偉、巡官黃翊禎與警六分局偵查隊偵查佐董官珮，特別在年貨大街活動現場，上台宣導反毒和打詐的重要性。

另外，最吸引民眾是「毒品試聞罐」的體驗，警方在服務站攤位上特別拿出了以化工原料合成，仿製的「愷他命」、「安非他命」、「大麻」三種毒品氣味罐，讓民眾親身體驗試聞，不少民眾說：「氣味好怪！好難聞！」也有民眾表示：現在知道毒品氣味了，以後聞到毒品味道，可以立刻報警！

警六分局呼籲：「民眾要過年、歹徒也想過年」，年節氣氛融洽歡樂，一般人警覺性下降，使潛在犯罪者有機可趁。提醒民眾：年節期間，民眾務必多加注意自身財物安全，也可多加利用警方的多元化安全服務，諸如「代保管現金」、「護鈔」、「舉家外出加強巡邏」等，這些服務完全免費，民眾可以放心使用，而若接到要指示操作ATM的可疑電話時，也可以打110或165，向附近的派出所尋求協助，以免上當受騙而致荷包失血。