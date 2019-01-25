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影／魚鉤拋到25000伏特台鐵電車線！婦瞬間四肢掉一層皮　燒焦送醫

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一名50多歲劉姓婦女傍晚在竹南五福大橋附近釣魚時，釣竿不慎碰觸到鄰近的鐵路高壓電，導致全身約有8%二度灼傷，所幸無生命危險，目前已送往醫院救治中。

▲婦人釣竿誤觸高壓電，全身二度灼傷，警急送醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲婦人釣竿誤觸高壓電，全身二度灼傷，緊急送醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼婦女手、腳皆有觸電燒傷，嚴重的脫皮與紅腫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼婦女手、腳皆有觸電燒傷，嚴重的脫皮與紅腫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼婦女手、腳皆有觸電燒傷，嚴重的脫皮與紅腫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，劉姓婦人傍晚和先生帶著孫子，想要到竹南五福大橋附近的中港溪邊垂釣，因而從橋下穿越過鐵路後到溪邊釣魚；當婦人準備把魚鉤拋入水裡時，高舉的魚竿不慎碰觸到台鐵高達2萬5千伏特的電車線，婦人四肢當場皮開肉綻，都掉了一層皮，連外套都燒焦了。

家人趕忙報案，救護人員抵達時，婦人已經觸電燒傷在旁等待救援，所姓婦人意識還算清楚，經包紮後送醫，婦人全身約有百分之8受到2度灼傷，暫無生命危險。

▲婦人包紮後送醫，所幸無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲婦人包紮後送醫，所幸無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵也解釋，因婦人釣竿末端屬金屬物質，釣竿長度又超過高壓電線高度，雖然天氣還算晴朗，但只要靠近電線50公分左右，就可能會有觸電的危險，如果是下雨天，安全距離更需要超過1公尺。因此台鐵也呼籲民眾，最好還是遠離鐵道附近，以免憾事再度發生。

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關鍵字：竹男,釣竿,觸電

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