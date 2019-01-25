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韓冰逛天津商圈年貨大街　「真的好美」讓現場快暴動

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▲▼韓冰、許淑華陪沈智慧逛天津商圈年貨大街。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓冰、立委許淑華陪候選人沈智慧逛天津商圈年貨大街。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導
寒流來襲，韓冰也到台中！國民黨籍立委候選人沈智慧25日邀高雄市長韓國瑜女兒韓冰、南投立委許淑華到台中，3人一起逛剛開幕的天津商圈年貨大街。民眾爭相看韓冰，直呼「真正有水！」還有人趁亂偷摸韓冰的手，在一旁歡呼，也讓年貨大街差點暴動。

台中立委北區北屯區補選倒數2日，候選人沈智慧25日晚間邀請來南投縣立委許淑華、高雄市長韓國瑜女兒韓冰，到天津商圈年貨大街合體逛街，並進行選舉造勢。許淑華跟韓冰未到，就有許多民眾聞訊到場，將入口擠到爆，等著看韓冰風采。果然韓冰一到場立刻吸引鎂光燈，大家直說「看到本人了！」、「真的好美！」

▲▼韓冰、許淑華陪沈智慧逛天津商圈年貨大街。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓冰、許淑華一到場，民眾爭先目睹韓冰風采。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼韓冰、許淑華陪沈智慧逛天津商圈年貨大街。（圖／記者李忠憲攝）

韓冰表示，她有聽過天津商圈，這次是第一次來，想來看看有沒有什麼年貨。媒體問到她要怎麼推薦候選人及如何幫忙吸引年輕選票，韓冰靦腆地說，本來大家比較期待市長（韓國瑜）來，但他行程太忙，都沒什麼睡覺，所以派我來，比較不好意思。

她也說，她不知道自己可以吸什麼選票，但是沈智慧跟韓市長以前在立法院是同事，希望有更多的朋友在立法院，為台灣打拼，讓台灣更好。

許淑華則說，沈智慧是資深立委，希望未來沈智慧進入立法院，大家一起努力，也讓中彰投生活圈能更好，希望國民黨在這次６席補選能大獲全勝。因為韓冰喜歡逛夜市，所以邀請她來看看，年貨大街有很多她適合的衣服，我們又都是女性，適合逛街行程。

▲▼韓冰、許淑華陪沈智慧逛天津商圈年貨大街。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓冰上台，民眾將台下擠得水洩不通。（圖／記者李忠憲攝）

韓冰、許淑華陪著沈智慧逛大街中，民眾將現場擠得水洩不通，攤位幾乎快被擠倒，民眾爭先拍照、錄影，甚至有人趁亂偷摸韓冰的手，當下就在一旁歡呼。

沈智慧說，因為天津年貨大街今天開幕，她特地找韓冰、許淑華來逛街，為商圈打知名度。

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關鍵字：韓冰,許淑華,沈智慧,天津商圈,年貨大街,台中

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