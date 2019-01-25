釣客漁港禁釣區「非法垂釣」　恐罰15萬得不償失

▲ 釣客冒險「非法垂釣」，恐罰15萬得不償失。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署北部分署第二岸巡隊為維護漁港秩序及維護釣客自身安全，配合新北市政府聯合稽查小組，不定時稽查取締港區非法垂釣，於24日巡查野柳漁港非公告垂釣區時，現場勸離4名違規釣客，否則將逕行舉發，違者將依漁港法第18條第1項第4款規定裁罰3萬至15萬元罰鍰。

▲ 野柳漁港禁止垂釣，岸巡人員勸離違規釣客。

第二岸巡隊表示，此外各縣市，如新北市漁港，為能提供釣客安全釣魚地點，已公告淡水第二、後厝、草里、中角、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美及福隆等10處漁港，部分碼頭區開放垂釣，但是仍有違規釣客，於非公告漁港碼頭區釣魚，該行為除影響漁船進出作業外，極易衍生安全問題，如2011年9月在野柳漁港紅燈碼頭，發生19名釣客受困長浪，致釀1死1失蹤的憾事。

新北市漁業處不定期會同海巡及警察機關，至各漁港先期勸導違規釣客，為維持漁港漁業作業正常運作，並加強保障釣客安全，今年將會至各漁港加強巡查，被查獲的違規釣客，將依漁港法規定予以裁罰。

第二岸巡隊呼籲，釣客到漁港釣魚請至開放垂釣區域，才能真正維護自身安全，並避免受罰。

▲ 野柳漁港禁止垂釣，岸巡人員勸離違規釣客。