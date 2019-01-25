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台中年貨大街開幕　財神爺天降紅包「搶到孩子都不見」

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▲▼民眾在天津街年貨大街爭搶財神爺紅包。（圖／台中市政府提供）

▲民眾在天津街年貨大街爭搶財神爺紅包。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中最大規模「2019天津路年貨大街」25日開幕，現場民眾為了搶放有抽獎券的財神爺空投紅包，各種器具用上，過程中還有人掛彩、鞋子、襪子、皮包、手機都掉，甚至連小孩都走失。民眾說，只是個搶紅包活動，有必要這樣嗎？令人匪夷所思。

台中市政府輔導天津路服飾商圈，25日下午舉辦台中最大規模的「2019天津路年貨大街」開幕活動。果然時間一到，就有許多民眾到場，而財神爺發紅包更成活動最高潮。

▲▼民眾在天津街年貨大街活動，爭搶財神爺紅包。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼民眾在天津街年貨大街活動，爭搶財神爺紅包。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼民眾在天津街年貨大街活動，爭搶財神爺紅包。（圖／翻攝爆料公社）

許多民眾為了搶從天而降的紅包，磨刀霍霍，甚至準備鍋碗瓢盆準備接紅包，甚至連一旁的公寓住戶阿伯，還拿出雨傘靠在窗邊，希望利用地利之便搶包成功。過程中，不但有人受傷掛彩 、 氣喘發作，現場的地上還出現手機、鞋子、襪子、皮包，最後竟然還有小孩子走失，而紅包裡，只放有一張抽獎券。

現場民眾發文到臉書社團「爆料公社」，描述現場亂象更附上多段影片，還說，主辦單位再三叮嚀不要搶，卻還是有人不聽，「只是個搶紅包的活動而已，有必要搞成這樣子嗎？」

台中市副市長楊瓊瓔開幕時也說，市府團隊將持續和委員會合作，齊力將天津年貨大街行銷到國際。預祝各店家及民眾新春愉快，發大財。此外，她也預告市長盧秀燕將於2月2日下午1時到天津路年貨大街發送1688份開運紅包，讓民眾沾過年喜氣。

經發局表示，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大營運據點，有超過300間服飾店家，就如同台北的五分埔，每當年貨大街期間即天津商圈「秋冬裝清倉大拍賣」，去年更吸引30萬人潮朝聖，是春節期間必去的購物商圈。

天津路服飾商圈於「年貨大街」期間共有300多個攤位，種類豐富多元滿足消費者食、衣、住、行、育、樂需求，商圈會員店家(門口掛有紅布條辨識)更推出消費滿300元即可兌換摸彩券活動，獎項包括頭獎GOGORO 2電動機車6名、與總價20萬的購衣券等多達206個獎項。

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關鍵字：年貨大街,天津街,紅包,財神爺

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