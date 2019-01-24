花蓮年貨大街30日熱鬧開賣　吳萼洋現身親調蜂蜜檸檬

▲花蓮年貨大街30日將熱鬧開賣，縣長徐榛蔚於記者會上力邀各地民眾前來花蓮辦年貨、採買伴手禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

當蜂蜜檸檬端上年貨大街！2019花蓮年貨大街展售活動將於1月30日在花蓮市褔町路（重慶路口）熱鬧開賣，縣長徐榛蔚24日偕同縣內各農會，於記者會上盛情力邀各地民眾前來花蓮辦年貨、採買伴手禮，並頒發觀光文化大使聘書予吳萼洋先生，吳萼洋更當場唸打油詩推廣觀光，想看他現場調製「蜂蜜檸檬」嗎？開幕當天別錯過！

記者會上擺放縣內各農漁會的優質農產品，充滿濃厚的年節氣氛。徐榛蔚表示，又到了新春時節，縣府每年都為鄉親貼心準備一站式服務，嚴選各式必備年貨、伴手禮及農特產品，讓來自各地的好友，一次買足農友栽種的優質農特產品，歡喜迎接農曆新年！

吳蕚洋於會場自編打油詩「歡迎來花蓮、大家結好緣、好山和好水、水果香又甜」，推薦花蓮的好山好水好農產，並靦腆表示能代言當觀光推廣大使是他的榮幸，花蓮好山好水好空氣，在台灣已經不多了，這麼好的地方，希望大家多多來花蓮旅遊，創造一個更好的台灣奇蹟、花蓮奇蹟。

▲記者會邀請吳萼洋擔任觀光文化大使，開賣當天也將以花蓮農業推廣大使身分出席。

今年花蓮年貨大街展售活動共計邀集100個攤商共襄盛舉，規劃備禮登門賀新年（伴手禮區）、歡喜添貨旺新年（年貨區）、五穀飄香慶新年（農產品區），共計三大特色展售區，展售活動自1月30日至2月3日，營業時間下午6時至10時，活動首日提早於下午4時開賣，並於下午6時舉行開幕儀式，徐榛蔚將於現場與美侖大飯店主廚一同使用花蓮在地優質苦茶油烹調「素來褔氣」麵線，並發放限量「好運連連紅包」，祝褔鄉親豬年都能「好運連年，『諸』事皆旺」。

為讓民眾提前感受濃厚歡樂的年節氣氛，開幕當天也特別邀請以一首「愛江山更愛美人」紅透全台的吳萼洋先生擔任花蓮農業推廣大使，推廣行銷花蓮在地農特產品，並現場調製「蜂蜜檸檬」及原音重現「愛江山更愛美人」歌曲。活動會場安排多組表演藝人及團體，還邀請花蓮書法學會書法名家為民眾揮毫書寫春聯。

民眾蒞臨2019花蓮年貨大街展售活動，凡於參加摸彩攤位消費滿250元，即可兌換「扭蛋A好康」扭蛋硬幣1枚及活動摸彩券1張，「扭蛋A好康」的好禮獎項有會場現金折價券1,500元（每日1名）、100元（每日85名）、小提燈（每日400份）、花蓮縣政府宣導月曆（每日200份）、時令蔬菜（每日250份）好禮。每日活動再從當天摸彩箱中抽出42型液晶電視（每日1名）、開運褔袋（每日6名），讓民眾消費滿額即有多重中獎機會。

另外，為了讓鄉親能開心過好年，更規劃於活動最後一日加碼抽出活動最大獎，411L五門變頻冰箱（1名）、55型液晶電視（2名）、10人份電子鍋（3名）及多項加碼大獎，讓鄉親不僅能以划算的價格採買年貨，更有機會抽得大獎。