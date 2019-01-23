買666元抽東京機票　活動開跑Day1！毛爸媽擠店鋪「狂掃整車年貨」

▲ 東森寵物雲「消費666抽東京來回機票」活動開跑！（圖／ETtoday）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將至，不少業者祭出新春優惠折扣，吸引消費者年前大肆採購；另外，毛孩用品也是許多人要汰舊換新的清單之一，東森寵物雲除了推出「寵物年貨大街」，今（23日）還祭出「消費滿666元」就有機會抽中「東京來回雙人機票」的活動，現場除了有民眾買了整車年貨，也特別邀請了《聲林之王》選手來挑選商品。

東森寵物雲今日特別邀請《聲林》選手鄭可強到新莊店挑選商品，除了現場展開「烏龜餵食秀」，鄭可強也率先挑選了憤怒玩具、潔牙骨商品給家中毛孩，另也選購其他產品要送給粉絲。

▲鄭可強現場餵食烏龜。（圖／記者林敬旻攝）

年貨大街銷售排行榜冠軍「奇啃法式嫩雞腿」也是消費者詢問度超高的食品之一，雞腿採用獨家專利化骨製程技術，消費者現場實測就可以輕易將骨頭壓碎，不怕骨頭傷到寵物。另外，這款雞腿也經過ISO合格認證，吃得到天然原汁、原味，絕無無添加香料、鹽、防腐劑。

▲雞腿詢問度超高。（圖／記者王語薇攝）

寵物雲抽機票活動開跑第一天，就可見到民眾帶著毛孩到年貨大街踴躍選購。消費者人手一袋，新年寵愛毛小孩的同時，也有機會抽中機票和現金等大獎！

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▼ 已經有人買了滿滿一車啦！（圖／ETtoday）

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號