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獨／我要你死！女兒開庭詛咒殺母兇手　他隔天住院7天後肺爛身亡

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▲▼死者女兒報案後，跑到大街上蹲地痛哭。（圖／記者趙永博攝）

▲2個女兒發現母親倒臥血泊後，小女兒跑到大街上疑蹲地痛哭，讓人不忍。（圖為案發資料照／記者趙永博攝／記者林煒傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市汐止區2018年發生男子因為債務糾紛刺死同居乾女兒案，楊姓兇嫌犯後喝農藥企圖自殺獲救，被依殺人罪起訴，法院開庭時，死者的女兒出庭怒斥楊「我要你死掉」，隔天楊就因農藥傷及肺部加上宿疾住院，一周後病逝，死者家屬聽到也大感訝異，士林地院日前已判決本案公訴不受理。

70多歲的楊姓男子經友人介紹，認識46歲的何姓單親媽媽，2人互認為乾父女，並和何女的子女一起住在汐止，楊和何女同住一房，2013年起，楊以有管道投資藥廠為由，邀何女陸續投資了800多萬元，並約定每月支付24萬元紅利給何女，但2018年間，楊因故無法再支付紅利。

2018年6月18日，2人疑似又為投資的紅利發生爭執，楊男在19日凌晨，趁何女熟睡時，持摺疊刀猛刺何女頸部7刀，然後在一大早，用塑膠袋裝了染血的枕頭、衣服，拿到外面丟掉，再回家喝農藥自殺。何女的2個女兒早上進房一看，媽媽一動也不動地躺在血紅床鋪上，楊男昏倒在床尾處咳嗽，嚇得報警，結果何女因出血休克不治，楊男則是送醫救回一命。

楊被檢察官收押並依殺人罪起訴後，士林地院曾傳喚何女的女兒出庭表示意見，何女的女兒情緒悲憤地對著楊怒斥，「我不要你被關，我要你死掉」，沒想到楊隔天，就因年老體衰，肺部早有舊疾，加上農藥灼傷肺部，被送去住院一個多禮拜後病逝，經檢察官相驗確認後，法官依法將這件殺人案判決公訴不受理。

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關鍵字：楊盛豐,殺人,農藥,自殺,投資糾紛,公訴不受理

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