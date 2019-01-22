寵物店新春折扣大PK！毛孩年貨到「這家」最優惠　一次買齊還能去東京

▲過年要到了，快來幫毛孩準備年貨吧！（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

過年要到了，許多人都打算替如同家人的毛孩添購一番，許多店家趁勢推出折扣活動，讓消費者能將「毛孩年貨」一次補齊。仔細看看目前5大店家推出的優惠，有業者打出消費滿666就能抽獎，獎品有雙人來回機票、紅包；也有店家進行買千元送迎春刮刮樂的活動，但到底哪一家最優惠呢？

寵物用品店嗅到商機，都趁勢推出新春優惠活動，以下就來比較各家優惠。

▲各店家優惠整理。（圖／ETtoday新聞雲）

一、東森寵物雲

活動期間：2019年1月23（三）～2019年1月29日（二），快閃7天

活動辦法：消費滿666抽機票、紅包等獎品

獎品價值：總計為超過17萬。

1組日本東京來回雙人機票2萬元，7天共14萬元／紅包獎每天20位200元，7天為28,000元／其他ETtoday週邊小禮，每天50位。

二、魚中魚

活動期間：2019年2月2日（六）～2019年2月10日（日）

活動辦法：來店消費買千元送迎春刮刮樂，登錄資料加碼抽千元購物金

三、奧斯卡寵物水族（台中）

活動期間：2018年12月29日（六）～2019年2月15日（五）

活動辦法：消費滿888送摸彩券一張

預估獎品價值：14萬左右

四、寵物公園 Pet Park

活動辦法：飼料、寵物用品單品折扣活動

五、寵物王國狗貓水族量販

活動辦法：飼料、寵物用品單品折扣活動

▼東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）