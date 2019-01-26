朱立倫證實農曆年後參訪美國　展開「學習」之旅重要一站

▲前新北市長朱立倫。（資料照／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫26日到台南出席活動，對於他宣布參選2020總統後，近日馬不停蹄的走訪各地，他表示，這個月都在做內部學習，以及受各界好友邀請出席活動，快要過年了，開始會出席一些平安餐、慶典活動、團拜等，過完年後就會去美國參訪，展開「學習之旅」。

朱立倫出席「台南下茄苓泰安宮」年終尾牙，在場地方人士及民眾對朱立倫高喊「總統好！」，他受訪時親自證實，將在農曆連後訪美，此行是透過朱立倫友人牽線，此行也定調為「產業學習之旅」中重要的一站，會面的對像不外乎是當地知名企業家以及矽谷新創人士。

他近期的學習課程包括，新媒體、AI科技、區塊鍊、比特幣等專業知識，但團隊對於講師名單則是保護到家。

另外，國民黨台南市議會黨團顧問高思博宣布「全力挺朱」，並遷居台南深蹲再戰市長，對此朱立倫表示，他有這樣的決心參選市長，雖然沒有成功，深根基層、深根台南。

朱立倫鼓勵高繼續深根基層，對於他個人或國民黨都好，台南子弟能夠返鄉服務都是很好的成果，鼓勵他繼續加油，也非常感謝他的支持，最重還是深根基層、服務民眾。

高思博月初在永康區忠義街成立服務處，舉辦朱立倫、高思博聯名春聯大放送，雖然朱立倫最後沒有現身，但是還有數以百計的鄉親一大早就前來排隊索取。

對於即將到來的總統及立委選舉，外界關心高思博要參選立委或是再挑戰市長，高思博說，現階段最重要的任務是協助國民黨拿回中央執政權。高思博明確表示支持朱立倫，他會全力在台南為朱立倫輔選。

朱立倫卸任新北市長前，傳出台灣各地傳出「倫友會」的組織形成，他近期也走訪台灣各地、甚至海外，除了與民間企業代表交流、維繫關係外，不少單位開始默默表態自己的支持者，在國民黨四個太陽中選邊站。