ET總統民調／韓國瑜僅輸柯文哲2%　 51.4%高雄市民不支持選2020

▲高雄市長韓國瑜 。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

民進黨蔡英文總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，明確表態將會尋求連任2020總統。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市長柯文哲目前以20.6%支持度領先群倫，而國民黨的韓國瑜則以18.4%支持度緊追在後，但高雄市民有過半數(51.4%)並不支持韓國瑜參選2020總統。在對戰組合上，調查結果也顯示，當韓國瑜分別對上柯文哲及蔡英文，還是有勝出的機會，三人支持度分別為38.0%：30.6%：19.7%。

《ETtoday新聞雲》於2019年2月13日至2月18日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成9,526份有效樣本。調查結果發現，下一屆(2020年)總統選舉，有20.6%受訪者表示支持台北市長柯文哲，而18.4%支持高雄市長韓國瑜，16.3%則支持前新北市長朱立倫，另有16.0%支持蔡英文總統，前行政院長賴清德僅獲得7.8%支持，至於其他可能人選支持度均不到4%。

▲2020年總統選舉支持度。

在調查結果進一步與受訪者的基本資料交叉分析後可以發現，柯文哲在女性、20~39歲、中部及南部地區等族群均獲得相對較高的支持；反觀韓國瑜則在男性、60歲以上等族群均獲得相對較高的支持。另從政黨傾向來看，柯文哲在政黨傾向中立者的支持度，大幅領先其他人均有一成以上；而反觀韓國瑜在自己所屬國民黨認同者的支持度則與朱立倫平分秋色(37.3%：35.0%)。

▲2020年總統選舉支持度，柯文哲、韓國瑜、朱立倫、蔡英文評比。

至於在不同對戰組合的候選人支持度方面，調查結果發現，若民進黨仍由蔡英文總統再競選連任，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為19.7%：38.0%：30.6%，韓國瑜將領先2人至少7.4%；反觀如果蔡英文分別對上朱立倫及柯文哲，支持度為19.8%：32.9%：34.7%，柯文哲將反倒領先2人至少1.8%；而若是蔡英文分別對上王金平及柯文哲，支持度為19.8%：17.3%：40.5%，柯文哲更將領先2人至少20.7%。

若民進黨是由賴清德出馬，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為20.7%：37.3%：30.9%，韓國瑜將領先2人至少6.4%；如果是由賴清德對上朱立倫及柯文哲，支持度為20.7%：32.1%：35.0%，也同樣是柯文哲反倒領先2人至少2.9%；而若是賴清德分別對上王金平及柯文哲，支持度為20.9%：16.5%：40.4%，柯文哲也將領先2人至少19.5%。

綜上所述顯示，2020總統選舉，如果台北市長柯文哲參選，國民黨若派出韓國瑜將有可能贏過柯文哲而勝選，而若派出朱立倫，也還有與柯文哲一較高下的機會；反觀民進黨不論是蔡英文或賴清德出馬都將輸給無黨籍的柯文哲與國民黨的韓國瑜或朱立倫。

此外，由於國民黨內幾大太陽對初選制度各有盤算而遲遲未有共識，且柯文哲已被民、國兩黨視為最大假想敵，國民黨基層為求一定要推出能贏的人選，也出現挺韓國瑜參選的聲浪；但也有人認為韓國瑜才就任高雄市長，現在參選沒正當性，無法對高雄市民交代。

在針對1,135位設籍高雄市民的調查解果分析後發現，有40.6%高雄市民表示支持(非常支持23.7%、還算支持16.9%)韓國瑜參選2020總統；但反觀也有51.5%高雄市民表示不支持(不太支持19.0%、非常不支持32.5%)，顯示有過半數高雄市民並不支持韓國瑜參選2020總統。

進一步與高雄市民的基本資料交叉分析發現，女性、20~49歲、民進黨、時代力量認同者，及政黨傾向中立者表態不支持韓國瑜參選2020總統的比例均高達五成以上。

▲對戰組合支持度。

▲高雄市民是否支持韓國瑜參選2020總統。

▲高雄市民是否支持韓國瑜參選2020總統。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年2月13日至2月18日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為9,526份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.0%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。