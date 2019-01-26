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「全校我的賓士停車場」校長辦退休　侯友宜：還是追究！

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▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜26日到蘆洲湧蓮寺發春聯，受訪時提到瑞芳欽賢國中校長把學校操場當自家停車場，連被爆公器私用行為；他對此表示，校長將在2月1日申請退休，不管退休與否，該追究的責任，還是會追究！

新北市瑞芳區欽賢國中校長游文言，25日被家長投訴，他的5輛賓士車長期停在校園內，占用師生下雨天的活動空間，甚至還把車內電瓶，拿到理化教室充電。消息曝光後，校長緊急移走4輛車，教育局表示，校長行為不當，將會嚴懲。

對此，侯友宜表示，校長把賓士車擺在校園裡面，這個行為實在是很不好，也是一個非常不好的示範，尤其在學校，他強調，自己最重視品德教育，校長一定要身教重於言教，要以身作則，為同學的榜樣。

侯友宜說，所以這個校長行為非常的不恰當也很離譜，所以教育局已經把校長的行為送到考績委員會嚴懲，校長將在2月1日申請退休，不管退休與否，該追究的責任，還是會追究。

校長游文言不只引起停車爭議，家長也指控他公器私用，把賓士車的電瓶，拿到理化教室充電，新北市欽賢國中校長游文言，趕緊解釋試圖滅火，不過新北市教育局要求立刻改善，校長緊急拖走其中4輛賓士車，教育局也已經依照規定將游文言，移送校長成績考核委員會嚴懲。

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關鍵字：侯友宜,欽賢國中

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