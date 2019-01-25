專訪／侯友宜上任滿月：不忘初衷　誓言帶動「大台北」經濟建設

記者羅婉庭／台北報導

新北市長新北市長侯友宜上任滿月接受《ETtoday雲端最前線》，主持人楊文嘉說，「政治人物上任的前100天，決定人們對他的期待；政治人物卸任的前100天，決定人們對他的懷念」。侯友宜回憶起扛起四百萬市民期待的重擔時，他喊出「簡政便民、行動治理、智能城市」三句話，勾勒出未來的施政藍圖。

侯友宜說，「簡政便民」招商服務一條龍，重大投資案他會帶局長跟團隊，去業者辦公室聽報告。第二個「行動治理」，用同理心站在市民角度，從規勸中解決問題，樹立社會方規，用行動治理接地氣。

第三個「智能城市」，他強調，新北市要建立與全球城市接軌的「任意門」，快速跟全球各城市的產業、教育、建設，緊密結合，在兩岸關係上要發展更緊密更嶄新的新關係，城市交流創造兩岸雙贏。

侯友宜表示，新北市人口即將到達四百萬，新北市在台灣是最大、最重要、最進步的城市，要跟所有的城市並肩作戰，新北要作為帶頭的城市；他強調，對大台北每一個城市，他一定是友善的去幫助別人，別人若成功，新北市就會成功，承諾未來在交通、經濟、建設上努力，把「大台北」北北基、桃、宜一千萬人口帶動起來。

侯友宜也指出，自己將以「行動招商，主動出擊」為主要方針，推出「招商一條龍」及「投資任意門」，用行動治理的概念積極走出辦公室，提供客製化簡政便民服務，第一線協助企業排除投資障礙，用最有效率的行動帶動新北整體投資及經濟發展。

主持人楊文嘉提起「肉圓家暴案」，侯友宜表情轉為嚴肅說，暴力絕對零容忍！有時候受暴者自己有很多考量，作為左鄰右舍，「希望大家雞婆一點」。他指出，爆出虐嬰的托嬰中心竟然評鑑是甲等，顯然過去得評鑑制度十分不務實，而肉圓家庭在2012年就報案過，但當時警方到現場後當事人說「只是誤會」，因此未成案。

他感嘆，若那時候警方在多觀察、多關心，今天可能不會發生這樣的事情，並呼籲第一線查察、鼓勵主動通報，警方也應該跨轄區協助高風險家庭，大家一定要更雞婆一點。