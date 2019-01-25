　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／侯友宜上任滿月：不忘初衷　誓言帶動「大台北」經濟建設

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼侯友宜上任滿月。（圖／攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長新北市長侯友宜上任滿月接受《ETtoday雲端最前線》，主持人楊文嘉說，「政治人物上任的前100天，決定人們對他的期待；政治人物卸任的前100天，決定人們對他的懷念」。侯友宜回憶起扛起四百萬市民期待的重擔時，他喊出「簡政便民、行動治理、智能城市」三句話，勾勒出未來的施政藍圖。

侯友宜說，「簡政便民」招商服務一條龍，重大投資案他會帶局長跟團隊，去業者辦公室聽報告。第二個「行動治理」，用同理心站在市民角度，從規勸中解決問題，樹立社會方規，用行動治理接地氣。

第三個「智能城市」，他強調，新北市要建立與全球城市接軌的「任意門」，快速跟全球各城市的產業、教育、建設，緊密結合，在兩岸關係上要發展更緊密更嶄新的新關係，城市交流創造兩岸雙贏。

侯友宜表示，新北市人口即將到達四百萬，新北市在台灣是最大、最重要、最進步的城市，要跟所有的城市並肩作戰，新北要作為帶頭的城市；他強調，對大台北每一個城市，他一定是友善的去幫助別人，別人若成功，新北市就會成功，承諾未來在交通、經濟、建設上努力，把「大台北」北北基、桃、宜一千萬人口帶動起來。

侯友宜也指出，自己將以「行動招商，主動出擊」為主要方針，推出「招商一條龍」及「投資任意門」，用行動治理的概念積極走出辦公室，提供客製化簡政便民服務，第一線協助企業排除投資障礙，用最有效率的行動帶動新北整體投資及經濟發展。

主持人楊文嘉提起「肉圓家暴案」，侯友宜表情轉為嚴肅說，暴力絕對零容忍！有時候受暴者自己有很多考量，作為左鄰右舍，「希望大家雞婆一點」。他指出，爆出虐嬰的托嬰中心竟然評鑑是甲等，顯然過去得評鑑制度十分不務實，而肉圓家庭在2012年就報案過，但當時警方到現場後當事人說「只是誤會」，因此未成案。

他感嘆，若那時候警方在多觀察、多關心，今天可能不會發生這樣的事情，並呼籲第一線查察、鼓勵主動通報，警方也應該跨轄區協助高風險家庭，大家一定要更雞婆一點。

ET快訊
沒有永遠的敵人！賓士與BMW為省錢將合作開發全新小型車

關鍵字：侯友宜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙北明星市長柯文哲、侯友宜院會寒暄：我們 so far so good！

吳敦義再出招「仿美式」初選　朱立倫：公平透明我都支持

影／談鄭麗君掌摑　朱立倫臉秒嚴肅：不分黨派譴責任何暴力

倒數4天！陳炳甫喊話選民：讓我進立法院多一份監督的力量

新北歡慶農民節　侯友宜：行銷優質農產讓農民過「厚」日子！

朱立倫譴責掌摑事件：反對暴力　更反對暴力的「雙重標準」！

朱立倫譴責掌摑事件：反對暴力　更反對暴力的「雙重標準」！

8月上路！侯友宜上調失業勞工子女補助　額度比照軍公教

影／韓流往北吹！韓國瑜：陳炳甫準備好了　請推他進立法院！

快訊／倒數5天打天王牌！韓國瑜現身台北海霸王力挺陳炳甫

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

日本女孩撞臉想來台灣　高嘉瑜邀她狂吃：「胖10公斤」才能回去

鄭麗君不向暴力低頭　蘇貞昌肯定：台灣走向民主有做出成績

全球跑透透！柯文哲2月訪以色列4天快閃　3月再去美東

嚴凱泰生前交友廣　追思會「一路上有您」政商大老將齊聚

專訪／侯友宜上任滿月：不忘初衷　誓言帶動「大台北」經濟建設

民進黨吞下「強盜說」？郝龍斌：白綠合作先把路線交出來檢驗

專訪／柯侯網路行銷大不同　侯友宜：我不會用對立引起譁然

羅智強看鄭麗君遭摑四種態度　狠批：蔡英文最差勁「可恥又可悲」

歐鴻鍊驚爆！蘇啓誠遺孀要吳釗燮「管好謝長廷的嘴」

北市民調柯文哲滿意度58.6％　過半長者不滿敬老金被砍

日本女孩撞臉想來台灣　高嘉瑜邀她狂吃：「胖10公斤」才能回去

SBL／NBA對決！　強森期待明星賽三分球大賽與梅奧「OJ vs OJ」

蘇花路廊春節不施工　雙向雙線暢通

毛小孩走失　「波麗士」透過臉書社團找到主人

跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤

新年到　蘋果App Store帶你「辦年貨」　部分App、遊戲半價

宜蘭四結福德廟1萬5千個百元紅包　信徒新年發大財

「借1顆檳榔」遭拒嗆聲反遭3人打斷手　警攔不住鳴5槍嚇阻

嚴凱泰追思會政商雲集　台積電張淑芬哽咽：他還在

醫療贊助陳奎儒拚新賽季　2月澳洲首戰目標4月亞田賽

長得好看常被客人揩油性騷擾　女神雪碧演出「按摩妹的告白」

政治熱門新聞

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚..

中共軍機又繞台　空軍戰管廣播回..

記者揶揄「市長對漁市不熟」　韓..

美艦第4次通行台海　重申印太承..

瑞莎領身分證　蔡英文親自留言

蔡英文：有三位台灣人值得我們驕..

經濟部確認了！家電舊換新補助3..

馬王破冰！王金平登門送書：氣氛..

鄭惠中記者會　藍天幹部嗆打記者

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國..

國防部證實：美軍2軍艦正駛過台..

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被..

柯P粉專211萬粉絲　僅封鎖謾..

韓國瑜爆喜事：高雄未來一定非常..

更多熱門

相關新聞

直播／捍衛居住正義 鐵漢市長侯友宜上任不停歇

新北市政府「豬豬」春聯開箱！新北市長侯友宜將在《雲端最前線》親自開箱「豬福滿滿」春聯，更要大方show出他自創的侯式畫豬法。新北市長侯友宜上任後全力拼市政，並表示自己只專心拼經濟，不談政治，只要對新北市民有利的經濟發展、好的建設，對岸任何一個城市他都願意與其密切往來，更不排除只有兩岸，對國際間任何城市都採相同態度。此外，侯友宜也與新加坡駐台北商務辦事處代表會面，談城市交流、觀光宣傳，他表示，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站，並預計農曆春節前率團飛往新加坡。對此議題，《雲端最前線》25日邀請新北市長侯友宜

影／就職「滿月」侯友宜：做好第一線市長！

柯文哲、侯友宜院會寒暄：我們 so far so good！

推行銷優質農產　侯友宜：讓農民過「厚」日子！

侯友宜上調失業勞工子女補助　額度比照軍公教

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

《小女花不棄》床戲外洩！

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面