雙北明星市長柯文哲、侯友宜院會寒暄：我們 so far so good！

▲侯友宜柯文哲互相寒暄。(圖/翻攝侯友宜臉書)

記者羅婉庭/台北報導

新北市長侯友宜24日行政院院會結束後在臉書發文,表示上午和台北市長柯文哲見面時輕鬆寒暄,相互關心一下對方近況,「我們 so far so good」。顯示兩人的好交情,也暗示未來將看見更多的雙北合作。

侯友宜說,雙北兩座城市緊鄰、密切度很高,許多市政問題如交通的介接,無法單獨思考,需要納入對方的想法以及協力合作,兩座城市才能群策群力、多元並進。

他也提到2月23日的雙北論壇,「期待不久後和柯文哲好好聊聊」,一起為雙北市民創造更優質的生活環境。

在院會中,針對春節期間國道交通,侯友宜請中央針對新北各國道匝道適時調整儀控時間以降低車輛回堵,另對於非洲豬瘟防疫,侯市長請中央針對網購郵購加強違法豬肉食品的源頭管制。

侯友宜表示,春節期間尤其上午8時至中午13時,新北市民眾利用國道返鄉常因匝道管制,導致進入國道車輛需等候較長時間,所銜接的快速道路和地方道路出現回堵,如:國道1號五股、林口,國道3號三鶯、中和、土城、新店,國道5號石碇交流道。

侯友宜說,希望地方中央在交通指揮中心保持密切聯繫外,同時加強替代道路即時廣播,並依國道狀況適時調控匝道儀控管制時間。

此外,有關非洲豬瘟防疫措施,地方已出現大陸豬肉食品出現於夾娃娃機的案例。侯友宜表示,除機場、海港防堵之外,中央應針對電商平台、網購郵購以及遊戲機台加強違法豬肉食品的源頭管制。

▼新北市長侯友宜出席24日行政院院會。(圖/新北市府提供)