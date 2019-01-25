市長滿月大放送！侯友宜狂推：深澳鐡道自行車100元優惠到元宵

▲深澳鐵道自行車。（圖／觀旅局提供）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜25日就職滿月，特地到位於瑞芳串連青春山海線各景點的樞紐深澳地區，侯友宜現場宣布延長深澳鐵道自行車優惠票價(單程每人100元)至2月19日元宵節，並開賣旅遊套票，民眾可以一路暢遊RailBike及新北市北海岸。

侯友宜表示，深澳鐵道自行車是台灣最美麗的支線，經過打造成為北海岸新景點，全長1.3公里，構成一條結合海景、生態、前人遺留下來的礦坑文化，鐵道特色的綠能旅遊動線結合低碳旅遊，成為青春山海線一大亮點。

侯友宜說，過去這一個月，為了推展以低碳、綠能交通動線串起北海岸觀光的青春山海線，在行政院院會及蘇院長視察新北市時，多次向中央爭取相關支持。市府期盼中央補助「青春山海線」地區綠能交通運具，包括補助購置電動汽機車及充電站設置，加強現有行駛北海岸及東北角之臺灣好行車輛營運補貼，讓遊客可以一路暢遊北海岸。

深澳鐵道自行車不只串接周邊景點，更重要的是觀光節點，透過推廣綠能運具守護市民健康，保護新北自然景致，繁榮在地觀光。觀光旅遊局表示，RailBike是利用腳踩方式遊玩，兩人互助合力於鐵軌上前進的概念出發，具休閒及綠能搭乘方式，不會對自然造成負擔，行進間體驗鐵道風光，感受不同於單純搭乘火車的趣味。

新北市政府期待透過創意且綠能的新玩法將北海岸打造成最美的海岸觀光休閒品牌，更讓民眾看見深澳之美。「青春山海線」是一種透過鐵路、大眾運輸的方式積極推廣環保旅遊的觀念。深澳鐵道自行車不僅能藉由客運到達現場，民眾更可搭乘火車抵達；鐵道可通往瑞芳、猴硐、菁桐、平溪、十分、海科館等車站，除了新北市民外，也歡迎各地朋友可自由規劃一趟富有文化及懷舊的鐵道之旅。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者蔡玟君攝）