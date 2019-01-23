吳敦義再出招「仿美式」初選　朱立倫：公平透明我都支持

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者張一中攝）



記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫23日晚間出席國片「寒單首映會」，針對藍營中常委下午提案2020總統初選走「仿美式」先分區辯論在投票，他表示「只要公平、透明，我都支持」。

國民黨中常委李昭平下午在中常會提案，2020總統初選注入美式精神，先分區辯論再進行民調和投票，吳敦義則裁示，會請智庫邀集學者專家、中常委組成小組，研議是否可行。

對此，朱立倫回應，國民黨是一個民主開放的政黨，各種意見都會有，初選只是一個過程，希望讓民眾看到國民黨，並且選出符合民意的候選人，只要過程中是公平、透明的，他都支持。

對於分區辯論，朱立倫日前也表示，不管是什麼樣的方式，最重要的是，黨內要提出一個公開、民主、透明的方式，他強調初選只是一個過程，重點是符合民意的候選人，讓候選人獲得人民的支持，獲得2020的勝選，這是最重要的目標。

國民黨文傳會代理主委唐德明也在會後轉述，李昭平在會中提出3項提案，都與總統、立委提名相關。李建議總統提名作業先在各地辦初選辯論，辯論後才分區民調、投票，讓全民了解參選人的政見；至於如何分區、辯論場次，以及民調、投票的方式，由黨中央研議。