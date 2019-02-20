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韓國瑜2020民調第一　郝龍斌：國民黨絕對有一戰而勝的機會

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▲▼ 郝龍斌出面說明與游淑惠關係 。（圖／記者周書羽攝）

▲國民黨副主席郝龍斌。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統初選仍喬不攏，對此，國民黨副主席郝龍斌表示，能贏才是最重要的，所以昨天他已提出黨內應針對各可能戰將進行滾動式民調，包括高雄市長韓國瑜、前總統馬英九都可納入，進行完整的戰力評估，並稱2020國民黨絕對有一戰而勝的機會。

根據《蘋果日報》民調，針對韓國瑜若未來參選2020總統大位，將有35.1%的支持度，對比台北市長柯文哲28.6%的支持度，相差6.5個百分點，而與現任總統蔡英文支持度22.0%相比，差距則拉開到13.1個百分點。

郝龍斌分析，今天民調國民黨選情狀況還算樂觀，韓國瑜表現亮麗，這代表相較於柯文哲的四年市長任期，民眾更肯定才上任2個月的韓國瑜。除了韓國瑜外，其實前新北市長朱立倫跟柯文哲的差異也不大，完全在誤差範圍內；而立委王金平也超越了蔡英文。所以目前看起來，只要國民黨「做對事、找對人」，2020國民黨絕對有一戰而勝的機會。

郝龍斌認為，黨中央應該自己做這類民調，才有更多資料、數據能做進一步的決策參考，並了解每個候選人的強弱項，昨天他就提到可納入韓國瑜、馬英九進行滾動式民調，評估戰力。

郝龍斌說，這不是新鮮事，包括總統、縣市長，國民黨每次重大提名都曾進行這樣的滾動式民調，特別針對可能對手做對比式民調，才能了解民意真正的走向。

郝龍斌喊話，黨中央應盡速啟動黨內的民調作業，甚至黨中央也還可以同步做黨員民調，兼顧黨意和民意，用民調評估實力，找對人發揮戰力。

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關鍵字：國民黨,朱立倫,吳敦義,王金平

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