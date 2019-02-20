羅智強：民進黨砲韓國瑜　國民黨更厲害！用「七傷拳」打自己





▲國民黨中央新春團拜，4顆太陽吳敦義、馬英九、王金平、朱立倫同台。（資料圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在2018九合一選舉大勝，基層氣勢高漲，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，然而初選制度至今仍喬不攏。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，民進黨最近「不合比例」地砲高雄市長韓國瑜，被媒體喻為「七傷拳」，不過民進黨至少知道「七傷拳」要用來打別人，國民黨卻是「打自己」。

羅智強20日在臉書上說，民進黨最近非常「不合比例」地砲韓國瑜，把韓國瑜人氣愈打愈高，誠為有趣。但他想幫總統蔡英文説點話，媒體比喻蔡英文和民進黨這叫「七傷拳」，這拳拳出手，未必傷得了韓國瑜的五臟，但拳之反彈，卻先傷民進黨自己的六腑。

羅智強表示，可是，別忘了國民黨的「七傷拳」更厲害；民進黨至少還知道用七傷拳打「別人」，國民黨卻用七傷拳打「自己」。黨天王自掀換柱瘡疤，黨中央對初選制度牛頭不對馬嘴，這超瞎七傷拳。一直「自己打自己」，正拳重傷國民黨自己的五臟，拳之反彈，再傷國民黨自己的六腑。「所以，大家發現了嗎，原來蔡英文最好的朋友，其實是國民黨啊！」

他說，所謂的「七傷拳」，其實是金庸武俠小說《倚天屠龍記》中崆峒派的武功，特點為如果使用者功力不足，反會造成自身內傷。

▼羅智強說，國民黨用「七傷拳」打自己。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）