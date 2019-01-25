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嚴凱泰追思會 「馬朱連吳郝侯盧」全到場氣氛沈重

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▲▼嚴凱泰追思音樂會,馬英九,周美青,胡志強,邵曉玲,連勝文,王文杉,連戰,連方瑀,朱立倫,高宛倩,徐乃麟,林伯豐,郝龍斌,高安平,嚴陳莉蓮,陳沖 。（圖／記者湯興漢攝）

▲嚴凱泰追思音樂會。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

前裕隆集團董事長嚴凱泰去年12月3日過世，為感謝各界關心與追思緬懷心意，裕隆集團25日舉辦「一路上有您 追思 感恩凱泰音樂會」，政商界名流紛紛前來追思悼念。國民黨「馬朱連吳郝侯盧」全到場，各個神色凝重。

嚴凱泰生前交友廣泛，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、親民黨主席宋楚瑜、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、國民黨主席吳敦義、行政院副院長陳其邁、連勝文、前台中市長胡志強等人先後離場，神色哀傷、氣氛非常凝重。

朱立倫是嚴凱泰生前好友，也是裕隆集團重要企業過去父母官，他分享凱泰執行長熱情與真性情的特質，把幹部當成兄弟、把員工當家人，對員工真心投入，善盡企業社會責任，真性情的他，是同仁心目中的好老闆，更是孩子心目中的好父親！

台玻董事長林伯豐會後受訪表示，嚴凱泰是他多年的好友，對於他的過世非常難過，認為他是個對國家有貢獻的企業家。台積電基金會董事長張淑芬則是難掩情緒，進入禮堂前哽咽表示「他（嚴）還在」，隨後步出禮堂更是難過，表示「她真的很難過」。

這場追思會不少政商名流都前來追悼。包括高盛投資銀行亞洲區副董事長宋學仁、聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮及太太葉紫華、富邦集團董事長蔡明忠、台玻董事長林伯豐、廣達董事長林百里、大同集團董事長郭林文艷、大同集團前任董事長林蔚山等。

裕隆公關組表示，追思音樂會主題設定「一路上有您」，藉由音樂、歌聲，串起嚴凱泰執行長生命中一路上有你的共同記憶，也透過歌聲與影像向他致敬，更感謝一路上有他的陪伴，豐富了每個人的生命旅程。

此場追思會表達感謝每個人的支持與愛護，豐富了嚴凱泰的精采人生。資深媒體人尹乃菁擔任主持人，並由國際知名大提琴家陳世霖領軍的四重奏現場演奏，以組曲搭配影片串接成音樂劇的方式來訴說嚴凱泰的一生。未來集團將帶著嚴凱泰的精神，將深深的思念化作前進動力，在未來道路上，由嚴陳莉蓮接續領導，繼續前進。

▲▼嚴凱泰追思音樂會,馬英九,周美青,胡志強,邵曉玲,連勝文,王文杉,連戰,連方瑀,朱立倫,高宛倩,徐乃麟,林伯豐,郝龍斌,高安平,嚴陳莉蓮,陳沖 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嚴凱泰追思音樂會,馬英九,周美青,胡志強,邵曉玲,連勝文,王文杉,連戰,連方瑀,朱立倫,高宛倩,徐乃麟,林伯豐,郝龍斌,高安平,嚴陳莉蓮,陳沖 。（圖／記者湯興漢攝）

這場音樂會由資深媒體人尹乃菁擔任整場音樂會引言人，同為好友的她，以溫暖嗓音道出所有凱泰執行長好友心中最不捨與懷念的心情，同時，代表集團與家屬感謝這段期間，各界溫暖慰問與關懷，感謝各界尊重嚴凱泰執行長遺願，遵循不發訃聞、不設靈堂、不辦公祭、不出版傳記的原則。

音樂會設定主題《一路上有您》，藉由一張張照片與音樂歌聲傳遞追思情感，希望將完整的嚴凱泰呈獻給大家追憶，一同回顧這段生命路程中，凱泰執行長與大家共同經歷的美好記憶。追思音樂會的演唱曲目安排，以凱泰執行長生平影片串接成音樂劇形式，回顧他在企業經營、社會慈善，勇於實踐夢想擘劃企業以及慈悲大愛的永昭精神，以及個人熱情與真性情，帶給台灣汽車產業，以及他在這片土地上熟識他、不認識他的人心中所留下最深刻、溫暖的記憶。

音樂會開場邀請國際知名大提琴家陳世霖領軍的四重奏現場演奏，並由實力派歌手A Lin、紀曉君、楊培安、林俊逸跨刀演唱，其中，更有凱泰執行長個人捐助過的偏鄉原住民地磨兒合唱團特別從屏東北上，為凱泰叔叔獻唱，藉由歌聲，緬懷他以傳承父母使命為責任；以實踐汽車夢想為志業；以慈善仁愛為生命，為台灣汽車產業與這片土地的付出貢獻，串成一部精采動人的音樂劇。

在紀曉君演唱神話歌聲中，影片帶出在凱泰執行長辭世後，各界感念自發行動，有車主自發集結從三義開到台北港以行動追隨；集團內部也在各地發起追思紀念活動，同仁以一張張黃色便利貼寫下想念的話，許多留言感念凱泰執行長堅持志業推動台灣汽車自主研發，給了台灣一群做車的人有了可以實現國車國造的夢想。

資深媒體人陳文茜也是凱泰執行長好友，他引言提到，一位溫暖的企業家，事業經營看的更多一份使命的是國家福祉發展，更多一分視角是關照社會的慈善大愛，她分享她認識的凱泰執行長對於社會關懷中的細膩體貼，也分享過去以來，他默默行善收到成疊受贈者的手寫卡片，這些是許多人都不知道的溫暖小故事，卻因為他在台灣偏鄉各地發生改變了力量，給予這片土地更多溫暖與生命力。

在音樂會最後，嚴陳莉蓮執行長帶領決策委員一同上台致意，感謝大家一路上的關心與愛護，裕隆集團在嚴凱泰執行長擘劃成立總管理處，建立企業永續經營的管理機制，未來路上，收起情緒化思念為動力繼續往前，集團運作將繼續依循這個體制，由嚴陳莉蓮執行長與決策委員會成員，繼續帶領集團向前邁進，完成嚴凱泰執行長未竟的使命。

回應《一路上有您》主題，最後音樂會以裕隆集團公益合作夥伴點點善設計師設計主視覺，細膩呈現以凱泰執行長剪影，望向前方無盡的道路的視角，雋永呈現《一路上有您》的意象，讓來賓能夠收藏邀請卡紀念，帶著這場音樂會的記憶，成為與凱泰執行長這一段路上記憶的一部分。

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