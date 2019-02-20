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ET總統民調／朱立倫緊咬韓國瑜2.1%　蔡英文領先賴清德8.2%

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▲朱立倫在國民黨內民調緊咬韓國瑜▼ 。（合成圖／資料照）

政治中心／台北報導

面對2020總統大選，各方積極備戰，民進黨籍的總統蔡英文日前接受CNN專訪，透露已經準備好爭取2020連任。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，蔡英文不論遇上何種白、藍對戰組合皆暫時落後，就算換上呼聲頗高的前行政院長賴清德，支持度目前仍落後給藍、白對手。

《ETtoday新聞雲》於2019年2月13日至2月18日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成9,526份有效樣本。調查結果發現，下一屆(2020年)總統選舉，有20.6%受訪者表示支持台北市長柯文哲，而18.4%支持高雄市長韓國瑜，16.3%則支持前新北市長朱立倫，另有16.0%支持蔡英文總統，前行政院長賴清德僅獲得7.8%支持，至於其他可能人選支持度均不到4%。

▲▼ET民調51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統

民調結果指出，若蔡英文競選連任，分別對上國民黨的韓國瑜及無黨籍的柯文哲，支持度為分別為19.7%、38.0%、30.6%，韓國瑜將領先2人至少7.4%；反觀如果蔡英文對上國民黨的朱立倫及柯文哲，支持度為19.8%、32.9%、34.7%，柯文哲將反領先2人至少1.8%；而若是蔡英文分別對上國民黨的王金平及柯文哲，支持度則為19.8%：17.3%：40.5%，柯文哲更將領先2人至少20.7%。

若民進黨改換賴清德出馬，對上韓國瑜及柯文哲，支持度為20.7%、37.3%、30.9%，韓國瑜將領先2人至少6.4%。如果賴清德對上朱立倫及柯文哲，支持度為20.7%、32.1%、35.0%，也同樣是柯文哲反領先2人至少2.9%；而若賴清德分別對上王金平及柯文哲，支持度是20.9%、16.5%、40.4%，柯文哲也將領先2人至少19.5%。

▲▼柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者范綱儀、宋德威、周書羽攝）

根據資料分析，如果台北市長柯文哲參選2020，國民黨派出韓國瑜有可能勝選，而若派出朱立倫，仍有機會與柯文哲一較高下；反觀民進黨，不論是由蔡英文或賴清德參選，都輸給無黨籍的柯文哲與國民黨的韓國瑜或朱立倫。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年2月13日至2月18日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為9,526份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.0%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼ET民調51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統 

▲▼ET民調51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統

▲ET最新民調。（圖／ETtoday新聞雲製）

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關鍵字：蔡英文,ET民調,民進黨,國民黨,柯文哲,韓國瑜,朱立倫,王金平,馬英九

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