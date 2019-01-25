專訪／柯侯網路行銷大不同　侯友宜：我不會用對立引起譁然

▲侯友宜柯文哲相視而笑。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者羅婉庭／台北報導



新北市長侯友宜上任滿月接受《ETtoday雲端最前線》專訪，與主持人楊文嘉聊到日前「豬福滿滿-春聯開箱」直播，發現他的直播風格跟首都市長柯文哲很不一樣，柯文哲的直播中常出現大紅人同框加持，但侯友宜則走平實「甘甜路線」，主張「實在」做事，不必刻意凸顯自己。

直播觀看數超高的柯文哲過去直播中，出現過邰智源、館長、呱吉等紅人。侯友宜搖搖頭說，他只想要實在地做、穩穩的走，在一群人當中，不需要刻意凸顯自己，有一天需要你做事情的時候，要有能力站出來。他希望自已是那一群人中，自己永遠是不有名，但做事最實在的那一個。

他說，但是做一個市長，不能做事情都不讓市民知道，所以他必須用公開透明的方式，做多少講多少，做什麼事情都據實呈現，要不要讓大明星加持反而不重要，重要的是自己做好，用最自然的方式，清楚說給市民聽。

侯友宜笑著說，也許很多人不盡然喜歡他這樣的政治人物，反而喜歡刺激的、對立的、重鹹的風格，但他的個性就不是這樣，他強調，自己自始至終都是用友善的態度面對所有人，絕對不會用對立去引起譁然的議題。

主持人楊文嘉聽完表示，侯友宜此番言論拋出了人生中對於朋友的選擇題，「要選擇一個厲害的普通人，還是普通了厲害的人做朋友」，他絕對會選「普通的厲害人」，做一輩子的好朋友。