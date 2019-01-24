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陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

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▲華裔作家楊恆均。（圖／路透社）

▲華裔作家楊恆均。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

澳洲外交部23日證實，擁有中國大陸與澳洲雙重國籍的作家兼民運人士楊恆均被捕，目前正試圖釐清他被逮捕的原因；澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）則說，目前沒有據顯示此事與中加外交爭端有關。大陸外交部今（24）日表示，楊恆均因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，當局依法對他採取強制措施進行審查。

綜合外媒報導，今年53歲的楊恆均曾任職大陸外交部、海南省人民政府，他在2002年開始從事文學創作，之後開始在網路上撰寫散文和評論。他的博士指導教授馮崇義稱，楊恆均在上周六（1月19日）自美國紐約飛往廣州後，便與外界失去聯繫。

澳洲政府23日證實，澳籍作家楊恆均前往廣州後被中國當局扣押，希望中國能公開透明處理此事。由於加拿大與中國大陸近期因孟晚舟案掀波，澳洲是否與中方再爆外交人質危機？澳洲外交部長今天回應稱，目前沒有證據顯示此案與中加外交爭端有關。

大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上表示，「據我們了解，澳籍人員楊恆均因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國家安全局近期依法對他採取了強制措施進行審查。」

華春瑩也說，目前此案在依法偵辦過程中，楊恆均的各項合法權益得到充分保障。中方對楊軍採取強制措施後，已向澳洲使館正式通報。」

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關鍵字：華裔,澳籍,作家,楊恆均

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