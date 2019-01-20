助韓國瑜拚觀光！天津主動開口　盼促郵輪泊停高雄港

▲高雄港。（圖／記者林柏安攝）

政治中心／綜合報導

高雄亞洲新灣區有著得天獨厚的條件，蔚藍天際，海天一色，港邊美景盡收眼底；高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，希望將產業轉型升級，提高觀光效益。對此，國民黨立委陳宜民透露，天津市台辦日前主動聯繫，希望能促成天津、高雄2港口對接，讓大陸的遊客可以直接到高雄來玩，每艘抵高雄的郵輪約能載3000至6000人。

據《中天新聞》報導，國民黨立委陳宜民受訪時表示，天津市台辦主動積極地提到要與高雄簽2個港口的合作備忘錄（MOU），之後也會促成天津的郵輪直接到台灣來；據悉，從天津港出發的每一艘郵輪，約可載3000至6000名旅客，高雄可望成為新興的旅遊熱點。

▲韓國瑜力拼高雄經濟。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣港務公司總經理郭添貴則說，9號碼頭可停泊16.8萬總噸量的郵輪，待高雄港埠旅運大樓啟用之後，世界上最大的22.5萬總噸的遊輪也都可以進來高雄港。對於據傳天津有遊輪要到高雄，郭添貴則稱「我們當然是樂觀其成」。

高雄市觀光局長潘恆旭受訪時表示，「郵輪從天津往返的話，我們需要有一些相對落地的接待，我們也會已經有一套SOP的接待大陸郵輪過來，因為今年有好幾團的大陸郵輪都是從上海啟航的。」

其實高雄市長韓國瑜在上任前就大打觀光牌，誓言要用特色觀光「玩轉高雄」。在其政策白皮書就提到，要建構「一心三線」的觀光路線，以城市為心，北線為沿海漁村，中線為燕巢、岡山、阿蓮，東線為鳳山、旗山、美濃、佛光山及甲仙、六龜等各有特色的地方風光，推動具有地方特色的旅遊行程，並爭取國際郵輪靠泊高雄港，全面繁榮地方。