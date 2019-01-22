美傳近日引渡孟晚舟　環時總編批加國大使「扮演惡劣角色」

▲《環時》總編胡錫進（左）、華為財務長孟晚舟（右）。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟上月初在溫哥華轉機時被捕，雖然她已獲保釋，但仍有可能被引渡至美國受審。據加拿大媒體報導，加國駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）透露，美國已通知加拿大政府，將向加國請求引渡孟晚舟。對此，《環球時報》總編輯胡錫進今（22）日發文批評加國大使方向錯誤，扮演了惡劣的角色。

據《彭博社》日前報導，美方必須在孟晚舟被捕之後60天內，正式提出引渡需求；若照過往案例來看，孟晚舟最後被引渡的可能性相當高。孟晚舟在去年12月12日獲得保釋後，依照規定必須戴著具有定位功能的電子腳鐐，且只能在特定區域活動。

▲孟晚舟保釋後第2天出門。（圖／翻攝自人民日報海外網）

中共人民日報旗下的《環球時報》總編輯胡錫進今天在微博為文表示，「加拿大駐美國大使透露，美國已通知加方，美國將向加拿大正式提出引渡孟晚舟。那名大使對媒體的談話可以看出，他一直在敦促美國早點引渡孟晚舟，以避免加拿大『代美國受過』。」

胡錫進抨擊，「這位大使做事的方向就是錯的，他的表現反映出，加拿大在引渡孟晚舟的問題上比美國還積極，加方在推動形成中方最不可接受的結局。」他也稱，加拿大如果真的珍惜同中國關係的話，就應推動事情朝著那個台階移動，而不是不斷催促、提醒美方該落實引渡，「加拿大方面、尤其是那位加駐美大使，看來的確扮演了惡劣的角色。」

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