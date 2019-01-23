女星摑鄭麗君　侯漢廷：一個巴掌「只能傷害政客的玻璃心」

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席《關懷演藝人員春節餐會》時，竟遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，引起各界關注。事件一出，各界紛譴責鄭惠中不應使用暴力，不過台北市議員侯漢廷稍早則在臉書為文表示，「一個巴掌傷害不了民主，只能傷害政客玻璃心，民進黨透過國家機器抹煞歷史、鬥爭在野黨，才是傷害民主。

鄭麗君22日中午在關懷藝人春節餐會上，正與資深演藝人員逐桌寒暄敬酒時，遭一名資深藝人鄭惠中（原名鄭心儀）「呼巴掌」，當時她滿臉錯愕，直言「怎麼可以這樣」，還是保持風度，逐桌將酒敬完。

▲鄭麗君反應不及，當場遭賞一巴掌。（圖／鏡週刊）

女星掌摑文化部長事件持續發酵，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文得知後，已致電給鄭部長表達關心慰問，給她加油打氣，並強調不要助長非理性暴力行為。

針對鄭麗君被呼巴掌一事，新黨台北市議員侯漢廷22日晚間7時許在臉書發表一篇題為「鄭麗君被資深藝人呼巴掌抗議去蔣，民進黨譴責暴力」的文章表示，「民進黨鼓勵對話，但去蔣一事，跟誰對話了？一個巴掌傷害不了民主，只能傷害政客玻璃心」

▲鄭惠中22日晚間9點步出大安警分局。（圖／記者張君豪攝）

侯漢廷直言，前總統馬英九昨天與鄭麗君、林佳龍共同參加告別式時被人現場砸鞋，「請問現場民進黨的誰譴責暴力了？恐怕心中還暗自縱容竊喜。昨天你漠視暴力，今日你被暴力襲擊，因果循環。」

侯漢廷表示，「客觀角度，呼巴掌當然不對，然而民進黨長期去蔣及鬥爭國民黨的荒謬行為，要禁止人民反抗，也荒唐不合理。將一個小小的巴掌，上升為對『民主的傷害』更顯示民進黨的不自信，不進行誇飾的言語、壟斷對民主的定義，就無法安撫台灣人民。」

▲北簡訊後諭令鄭惠中限制住居 。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨副主席郝龍斌稍早也在臉書表態稱，這一耳光是官逼民反，「鄭麗君被打一巴掌很痛；但更多人因為刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。有人振振有詞、譴責暴力，但民進黨一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不是另一種『不見血的血滴子』？」