　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼范冰冰逃稅案，又爆出當中有許多稅務局高層涉案，調查單位都已祭出懲處。（圖／CFP）

▲受到范冰冰逃稅效應影響，大陸影視行業自查自糾補稅，以防自己變成「下一個范冰冰」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸女星范冰冰去年捲入「陰陽合約」，被舉報涉嫌逃稅，最終被官方罰補繳8.8億元人民幣（約40億元台幣，下同）逃過刑責。據陸媒報導，大陸官方在范冰冰事件後，已要求影視行業人員在去年底前自查自糾補繳稅款，在近3個月的時間裡，自查申報稅款117.47億元（約新台幣528.62億元），已入庫115.53億元。

范冰冰涉嫌逃漏稅案，案件結果在2018年10月3日出爐，她得以藉補繳40億元新台幣，免除牢獄之災。大陸官方也在該事件後，展開規範影視行業稅收秩序工作，影視行業納稅人隨即認真開自查自糾。

▲外界觀望，范冰冰繳錢免刑，財力依舊雄厚，未來很有可能東山再起。（圖／CFP）

▲外界觀望，范冰冰繳錢免刑，財力依舊雄厚，未來很有可能東山再起。（圖／CFP）

據新華社報導，這3個月規範補稅的期間，相關部門對重點影視企業和從業人員，採取「點對點」、「面對面」的方式，貼近需求輔導稅收政策，規範工作取得良好成效。

報導提到，截至2018年底，自查申報稅款117.47億元，已入庫115.53億元。目前自查自糾階段已經結束，規範工作轉入督促糾正階段。

雖然報導沒有點出此稅款的來源，不過大陸網站日前流傳著一份名單，據悉有17名一線藝人已遭約談，其中包含楊冪、黃曉明、楊穎、趙麗穎、鄧超、孫儷、趙薇、吳亦凡、迪麗熱巴、章子怡、汪峰、鹿晗、黃渤、吳京、徐崢、陳思誠、佟麗婭等人。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0
侯漢廷：一個巴掌傷害政客玻璃心

關鍵字：范冰冰,陰陽合同,補稅,逃漏稅,自查自糾,補繳稅款

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女星摑鄭麗君　侯漢廷：一個巴掌「只能傷害政客的玻璃心」

王岐山赴瑞士達佛斯　重申「中國大門會越開越大」

美傳近日引渡孟晚舟　環時總編批加國大使「扮演惡劣角色」

引渡孟晚舟期限倒數　華為盼美加「早日還她自由」

消防員救火完累癱…「怕弄髒椅子」站著吃麵！百萬網友讚

打臉CNN假新聞　陸外交部：米娜「7年出國11次」何來關押？

基因編輯嬰風波　南科大解僱賀建奎「終止一切科研活動」

陸科考船「雪龍號」碰撞南極冰山　部分船艙桅杆受損

助韓國瑜拚觀光！天津主動開口　盼促郵輪泊停高雄港

中加關係惡化　魁北克市長取消3月訪中計畫

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

桃園市購入消防界超跑「美洲豹」　變形金鋼外型、效能多傳統6倍

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

2019對台工作會議召開　汪洋：絕不為各式台獨留任何空間

王岐山赴達佛斯　重申「中國大門會越開越大」

又是婆媳問題！老公「我很喜歡老婆」　登報脫離母子關係

美傳近日引渡孟晚舟　環時總編批加國大使「扮演惡劣角色」

「奶茶妹」雪梨豪宅3億元賣出　慘虧6000萬台幣

孟晚舟事件美將向加提出引渡　環時：加方高估自己了

引渡孟晚舟期限倒數　華為盼美加「早日還她自由」

任正非：向谷歌軍團學習　撲上去、殺出一條血路

影／首架飛機降落北京大興國際機場　標誌著進入驗收移交階段！

5歹徒闖德州民宅！慘被屋主轟到3死2傷　網傻眼：德州人你也敢搶

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！醫打臉父親供詞　高大成：灌嘴5秒就完了

15歲小妹呼吸「氧氣以外氣體」秒休克　母募資找嗅覺超強小幫手

亞足賽／黃喜灿進球比出「16」　孫興慜拿球衣獻給傷退奇誠庸

泰福-KY內線交易案　投保中心開放投資人求償登記

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

已經8.5℃「大寒」最冷發威狂掉13℃！全台18縣市低溫警報　周六冷氣團接力

川普推特語錄／民主黨明知道蓋圍牆最有用　但就想玩政治遊戲

中美貿易談判月底再登場！北京批准伊凡卡5商標申請引疑慮

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

大陸熱門新聞

憂變范冰冰　陸藝人補稅527億..

專家：讓編輯寶寶永不知情是最好..

登報脫離母子關係　男：我愛老婆

2019對台工作會議召開　汪洋..

王岐山：中國大門會越開越大

逼女友賣淫　男友承諾結婚：要「..

孟晚舟案　環時總編抨擊加國大使

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

傳美將提出引渡孟晚舟　環時：加..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

章澤天3億賣雪梨豪宅　虧600..

清潔工「開鋁窗」砸死遊客被捕

影／陸「雪龍號」撞冰山甲板塞滿..

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

更多熱門

相關新聞

大數據智慧用　17名店遭查要補稅

財政部中區國稅局表示，為了促使營業人誠實報繳營業稅，該局107年透過智慧型選按摩組結合稅源圖層數據篩選轄內人氣店申報情形，查獲17家知名連鎖燒肉店、烘培店有短漏開統一發票，涉嫌頭漏稅，核定補徵營業稅額與罰金，共計5152萬元。

范冰冰「留言都有讀」：想大家了

范冰冰「廣告片」外洩爆2月後復出

范冰冰台灣戰友GG！爆「2原因繼續關」

曾請中韓大咖代言飲料賺翻　如今人去樓空

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

最凍時刻來臨！台南以北入夜探8度

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛彈

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

8.5℃大寒最冷發威！18縣市低溫警報

余天嗆郝龍斌：以後我叫人看到你就打！

婆婆嫌孫被養瘦！媳婦「超狠反擊」老公臉垮了

更多

最夯影音

更多

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面