范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

▲受到范冰冰逃稅效應影響，大陸影視行業自查自糾補稅，以防自己變成「下一個范冰冰」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸女星范冰冰去年捲入「陰陽合約」，被舉報涉嫌逃稅，最終被官方罰補繳8.8億元人民幣（約40億元台幣，下同）逃過刑責。據陸媒報導，大陸官方在范冰冰事件後，已要求影視行業人員在去年底前自查自糾補繳稅款，在近3個月的時間裡，自查申報稅款117.47億元（約新台幣528.62億元），已入庫115.53億元。

范冰冰涉嫌逃漏稅案，案件結果在2018年10月3日出爐，她得以藉補繳40億元新台幣，免除牢獄之災。大陸官方也在該事件後，展開規範影視行業稅收秩序工作，影視行業納稅人隨即認真開自查自糾。

▲外界觀望，范冰冰繳錢免刑，財力依舊雄厚，未來很有可能東山再起。（圖／CFP）

據新華社報導，這3個月規範補稅的期間，相關部門對重點影視企業和從業人員，採取「點對點」、「面對面」的方式，貼近需求輔導稅收政策，規範工作取得良好成效。

報導提到，截至2018年底，自查申報稅款117.47億元，已入庫115.53億元。目前自查自糾階段已經結束，規範工作轉入督促糾正階段。

雖然報導沒有點出此稅款的來源，不過大陸網站日前流傳著一份名單，據悉有17名一線藝人已遭約談，其中包含楊冪、黃曉明、楊穎、趙麗穎、鄧超、孫儷、趙薇、吳亦凡、迪麗熱巴、章子怡、汪峰、鹿晗、黃渤、吳京、徐崢、陳思誠、佟麗婭等人。

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