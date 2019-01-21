基因編輯嬰風波　南科大解僱賀建奎「終止一切科研活動」

▲賀建奎（左）日前聲稱已「創造」出首例基因編輯寶寶。圖右非該嬰兒。（圖／路透社、CFP）

大陸中心／綜合報導

前深圳南方科技大學副教授賀建奎在2018年11月宣稱，已成功「創造」出2名能天然免疫HIV 病毒的雙胞胎姊妹，並於該月健康誕生。賀建奎的這項實驗，在各界引起軒然大波，廣東省隨後也成立調查組查明事件。南方科技大學今日（21）在官網發布聲明稱，決定解除與賀建奎的勞動合約關係，並終止其在校內一切教學科研活動。

綜合陸媒報導，針對賀建奎宣稱他的研究團隊透過「CRISPR／Cas9」基因編輯技術，成功創造出2名能天然免疫HIV 病毒的雙胞胎姊妹，大陸國家衛生健康委員會在2018年11月底已要求廣東省衛生健康委員認真調查、依法規處，並及時向社會公開結果。

▲前南方科技大學副教授賀建奎。（圖／CFP）

廣東省「基因編輯嬰兒事件」調查組今天公布初步查明結果稱，基因編輯嬰兒事件是南方科技大學副教授賀建奎為追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。

該調查組提到，此事件性質惡劣，大陸科技部對此堅決反對，已全面暫停相關人員的科技活動，並將依據調查事實和事件定性，支持配合相關部門對涉事人員及機構依法依規進行嚴肅處理。

▲深圳南方科技大學發布公告。（圖／翻攝自南方科技大學官網）

深圳南方科技大學今天則是在官網發布聲明表示，根據廣東省「基因編輯嬰兒事件」調查組調查結果，我校研究決定解除與賀建奎的勞動額約關係，終止其在校內一切教學科研活動。

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