他分屍母「包7袋藏冰箱7個月」　遭判30年稱：對不起媽媽

▲龔宇偉自首後已被送往精神醫院治療，14日被判處30年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國夏威夷檀香山一名陸生龔宇偉涉嫌於2016年殺害並肢解母親龔柳雲，並將屍體分成7大袋後，藏在冰箱內長達7個月。全案審訊已於14日結束，法院以誤殺罪、盜用他人身分以及非法處理屍體等罪名，判處龔宇偉30年有期徒刑。龔宇偉在庭上向家人道歉，他稱，如果可以的話，希望能和媽媽說一聲對不起。

綜合外媒報導，現年28歲的龔宇偉在2017年4月11日清晨報警表示想要自殺，隨後才說道，「我殺了我媽媽」。當警方趕到他於檀香山市威基基（Waikiki ）的6樓公寓，卻遍尋不著死者遺體，直到在冰箱中發現7個屍袋。法醫驗屍後證實，死者就是龔宇偉的母親龔柳雲。

龔宇偉14日開庭時向中國大陸與夏威夷的家人道歉表示，「我對我做過的事感到羞愧，對不起，媽媽。」他也提到，他知道自己不值得獲得家人的原諒。龔宇偉2017年自首後，就被送往精神醫院進行治療。

據悉，龔宇偉向母親表示，自己決定放棄學業，提早進入社會工作，疑似因此發生衝突，一言不合將母親殺害。法醫表示，死者死因為頭部遭鈍器重擊。退休牧師德薩格(Norma DeSaegher)透露，龔宇偉7年前隨母親嫁來美國，與繼父馬托(Clyde Mato)一同定居在此，後來在教會上學習英文，一家人也時常參與教會事務，但自從馬托3年前過世後就沒再出現。牧師表示，「看得出來龔與繼父的感情十分融洽，馬托時常會驕傲地介紹『這是我兒子』，母子間的交流也是充滿關愛。」沒想到竟會發生如此憾事。