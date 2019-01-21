維吾爾族婦女自曝遭虐　陸外交部打臉CNN稱「都是謊言」

▲米娜（Mihrigul Tursun）（右）自稱遭不人道對待。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

一名維吾爾族婦女米娜（Mihrigul Tursun）近日接受外媒訪問時表示，自己曾被關押在大陸新疆再教育營，且遭到刑求與虐待。大陸外交部發言人華春瑩今（21）日在例行記者會上回應稱，米娜從沒有被烏魯木齊警方關押，也沒有收監的情況，不知她在CNN和美國國會聽證會上聲稱的「在關押期間目睹9名女子死亡」是從何而來，CNN的報導完全是別有用心的謊言。

現年30歲的米娜日前向美國有線電視新聞網（CNN）透露，她的一個兒子2015年在新疆烏魯木齊兒童醫院過世；此外，她也在被關押於烏魯木齊監獄期間，曾目睹9名維族女子死亡。

大陸外交部今天舉行例行記者會，《環球時報》記者媒體問及此事時，大陸外交部發言人華春瑩隨即回應稱「我們收到這個問題單後高度重視，第一時間向新疆自治區有關部門了解核實情況；但是，CNN顯然不願意等到我們核實的結果，周末就已經刊發了有關報導。」

▲大陸外交部發言人華春瑩21日在例行記者會上回應媒體提問。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

華春瑩表示，CNN報導中提到的這個名叫米娜的維吾爾族婦女，原是新疆巴州且末縣居民，她在2010年8月與一名伊朗人在中國登記結婚，5年後在埃及生育了3個孩子；目前，米娜已註銷新疆戶籍並入埃及籍。

華春瑩提到，米娜在2017年4月21日因涉嫌煽動民族仇恨和民族歧視，被新疆且末縣公安局刑事拘留；當地公安在拘留期間發現她患有傳染病，出於人道主義考慮，便撤銷對其的強制措施，「除了這20天刑事拘留外，米娜在中國期間是完全自由的。」

對於米娜遭烏魯木齊警方關押一事，華春瑩說道，「根據有關記錄，米娜於2010年至2017年間曾先後11次往返於中國和埃及、阿聯酋、泰國、土耳其等國家；簡而言之，米日古麗從來沒有被烏魯木齊警方關押，從來沒有收監情況，從來沒有在任何職業技能教育培訓中心收教。」華春瑩也直言，不知她在CNN和美國國會聽證會上聲稱的「在關押期間目睹9名女子死亡」、「警方將其關在一間有50多名女子的牢房」是從何而來。

CNN報導也提到，米娜的兒子2015年在新疆烏魯木齊兒童醫院手術後過世，那個時候孩子還不到一歲。米娜受訪時透露，自己從未被告知為何她的孩子住院了，「那時候看到孩子脖子有疤，院方才說是透過靜脈注射給嬰兒營養針」。

針對米娜的兒子過世，華春瑩回應表示，她的一個兒子木俄子曾因患肺炎、腦積水、右側腹股溝斜疝等疾病，分別於2016年1月14日至19日、5月6日至12日、11月4日至8日，由米娜本人及其家人送至新疆烏魯木齊市兒童醫院住院治療。

華春瑩也疾呼，CNN最近的這篇報導不過是最新的一個例證，我們希望有關媒體嚴格恪守新聞職業道德，珍惜自己媒體的信譽，不要再援引虛假或編造的消息。她也呼籲，希望美媒停止惡意污衊抹黑中國的宗教政策和治疆政策，類似這樣的荒唐鬧劇一次足矣，否則只會讓自己和美國更加信譽掃地。