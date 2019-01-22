王岐山赴達佛斯　重申「中國大門會越開越大」

▲大陸國家副主席王岐山（左）在蘇黎世會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

世界經濟論壇2019年年會，將於當地時間22日到25日在瑞士達佛斯（Davos）舉行，大陸國家副主席王岐山應邀出席。王岐山稍早在會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）時表示，雙方應加強了解、深化互信，「中國開放的大門將越開越大，14億人口的市場魅力無窮，願與世界各國共享發展機遇。」

王岐山於當地時間22日出席中瑞企業創新大會時強調，中國大陸加強創新型國家建設，堅持創新驅動發展，開拓創新是中瑞關係最突出的特點。王岐山表示，2017年兩國領導人就建立中瑞高水平創新合作平台達成重要共識，中瑞企業創新大會是落實好兩國領導人共識的具體措施。

關於中瑞合作，王岐山說道，雙方應堅持開放包容，共同推動構建更高水準的開放型世界經濟，也要加強了解、深化互信，不僅要了解相互的現實，還要了解彼此的歷史，才能共同謀劃未來；此外，也要應增強信心、保持耐心，「中國開放的大門將越開越大，14億人口的市場魅力無窮」，希望雙方積極商談「一帶一路」政府間合作文件，早日取得積極成果。

▲王岐山。（資料照／翻攝新華社）

毛瑞爾表示，瑞中關係長期友好，雙方高層互訪頻繁，政治互信不斷深化，瑞方尊重中國的歷史文化、道路制度，堅持一個中國的原則。

毛瑞爾也直言，「一帶一路」倡議有利於促進各國跨境貿易和投資，期待率團赴大陸出席第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；瑞方願同中方加快自貿協定升級聯合研究，加強在貿易、金融、技術、醫療製藥、數字經濟、人文、教育、旅遊等領域的合作，實現更多互利共贏。

大陸外交部今本月7日證實，大陸副主席王岐山將於21日至24日訪問瑞士，並出席在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）年會。至於《南華早報》曾引述消息人士表示，王岐山屆時將與美國總統川普會晤，談論中美貿易問題；不過發言人陸慷回應媒體時則稱，「目前我沒有聽說有這方面的安排」。

王岐山一向被視為中國大陸的「救火隊長」，在外交表現方面謹慎，專門協助處理高難度的工作；他在2018年11月參加新加坡「創新經濟論壇」時曾表示，經濟全球化的急遽變化衝擊全世界，使部分國家內部發生變化，暗批美國單邊主義嚴重影響國際政治生態。