反擊澳洲禁華為？　澳籍作家楊恆均在廣州被拘押

▲澳中雙國籍異議作家楊恆均。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

擁有澳洲與中國雙國籍的異議作家楊恆均，今日被證實已遭北京拘押，日前傳出他在廣州失蹤，18日並未依預定搭上前往上海的班機，無論親戚、朋友都聯繫不上他。澳洲外交暨貿易部正嘗試釐清拘捕原因，並在聲明中表示，「中國相關當局已通知澳洲駐北京大使館，他們拘留了楊恆均。」

根據《雪梨晨驅報》報導，外交部暨貿易部的聲明中提到，「本部正嘗試釐清拘捕性質，並設法優先取得領事探視權。」澳洲國防部長派恩（Christopher Pyne）即將抵達北京，與中國國防部長魏鳳及其他同等高階官員進行會談。

據消息人士透露，18日在廣州機場突然有10名安全人員衝向外國人隊伍中的楊恆均，他的妻子袁瑞娟與其子也被短暫拘押，獲釋後袁瑞娟將兒子託付給親戚後，跟隨遭到拘留的丈夫也到了北京。楊恆均發表許多對大陸不甚友善的評論，也有許多追隨者，因此被中國盯上，2011年就曾一度遭到拘捕，但當時為了自保，在獲釋後聲稱只是一場誤會。

▲楊恆均的中國實事批評常被轉發，在網路上有許多追隨者。（圖／路透）

有人擔心楊恆均的失蹤會是又一次報復行動，中國日前逮捕2名加拿大人，被認為是對華為財務長孟晚舟遭拘留一事的報復，兩國的關係在去年12月持續緊張。陸媒《環球時報》21日表示，渥太華應為「衝突升級的可能性」做好準備，並更廣泛的針對西方國家做出警告。

2016年曾被中國當局拘押的雪梨學者馮崇義發表看法，這是先前逮捕2位加拿大人之後的進一步動作，目的是為了華為向澳洲施壓。澳洲去年8月以安全疑慮為理由，禁止華為加入澳洲的5G網路，如今同為五眼聯盟（FVEY，在英美協定下組成的國際情報分享團體，成員包括澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國五國）之一的澳洲也發生公民被拘捕一事。