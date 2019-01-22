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消防員救火完累癱…「怕弄髒椅子」站著吃麵！百萬網友讚

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▲消防員救火完累癱站著吃麵「怕弄髒椅子」。（圖／翻攝自微博）

▲消防員救火完累癱，全程站著吃麵。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

一段消防員救完火站著吃麵的影片，近日在網路獲得破百萬個讚，不少網友表示「看了超心酸」。當天在場的消防員稱，那晚他們救火2個多小時持續到深夜，因為不想給別人添麻煩，看到店家是新椅子，想說大家也累了許久，再站著吃10幾分鐘也沒有關係。據悉，消防員在匆促用完餐後便即刻歸隊，沒有多做停留。

綜合陸媒報導，湖南省邵陽市一處木材廠近日發生火災，當地消防員獲報後隨即趕赴現場，火勢隨即被撲滅。邵陽城步中隊消防員王裴裴表示，我們把火撲滅了，因為很晚了中隊沒有吃的，就在旁邊吃點東西。

▲消防隊員衝火場。（圖／翻攝自微博）

▲消防隊員衝火場後在附近簡便用餐。（圖／翻攝自微博）

曝光影片顯示，店家擺放了幾張粉色塑膠椅，不過消防員卻都不坐，選擇端著麵用餐。王裴裴受訪時說道，「那天晚上我們救的是一場木材廠的火災，因為身上有很多灰，我們想到別人的凳子是新凳子，反正我們也累了那麼久了，再站著吃10幾分鐘也沒有關係，不給別人添麻煩。」

王裴裴稱，消防隊員們在那邊大概待了10至15分，從頭到尾都是站著的，「剛好那個兄弟點的是一碗炒麵，他說好吃讓我們也嚐一嚐。」他也透露，「不是必要情況下，我們是不會在外面買東西吃的，那天確實是一個意外情況，時間已經很晚了，大家消耗體力也比較大，想補充一下體力才在外面吃的，吃完以後我們就立刻歸隊了。」

影片在網路曝光後，獲得逾百萬讚，不少網友紛留言表示「看著好心酸啊」、「 消防員值得敬重人，最苦最累祝你平安」、「看了鼻子一酸，感謝有你們」；不過也有網友稱「明明就是全身都是汗坐下來很難受好吧」，此話一出遭到其他人反批「你說話幹嘛這麼難聽呢」。

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關鍵字：消防員,救火,椅子,弄髒,湖南省,邵陽市,城步中隊

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