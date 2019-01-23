影／林清玄「麻雀的死亡給我一些啟示」　最後po文露玄機

▲林清玄逝世，享壽65歲。（圖／翻攝林清玄微博）

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台灣知名作家林清玄的家屬透過友人向媒體表示，林清玄是今晨在家中安詳逝世，享壽65歲。林清玄最後一次的微博貼文是昨天上午9時，提到麻雀的死亡給他一些啟示，「永遠不要忘記飛翔的姿勢」。創辦《蕉城雜誌》的文學家江明樹也在臉書悼念，林清玄是他旗山國中的學弟，散文與報導文學等文學成就是一流的，文學史應給適當的位置。

林清玄22日在微博發布的最後一則貼文，寫著「在穿過林間的時候，我覺得麻雀的死亡給我一些啟示，我們雖然在塵網中生活，但永遠不要失去想飛的心，不要忘記飛翔的姿勢。 」原本是不開放留言，到了11時突然開放，瞬間湧入2千多則留言。

▲林清玄最後一則微博貼文是昨天。（圖／翻攝林清玄微博）

消息一出，微博也開設哀悼專區。網友則是林清玄的貼文底下留言，「昨天還在發微博，今日竟已離去」、「怎麼會這麼突然呢，看您的開講啦才多久」、「林清玄老師再見」、「天堂可也有等不到冰雪盡溶，放一把大火燒成另一個春天的雪屋」、「一路走好，人生最美是清歡」。

另外，林清玄在11、19也有發文，彷彿是透過外界事物隱喻自我心境，11日寫道，「我們如果心靈夠高，也可以這樣看著世界。 我們如果心情夠細，也能體貼一棵樹的心」；19日則說，「雪，冷而清明，純淨優美，念念不住，在某一個層次上，像極了我們的心」。

江明樹也在臉書表示，1993年曾在台灣新聞報西子灣副刊刊登「台灣文化界的旗手----林清玄」，整篇文章約3000字，前段肯定、後段批評，林清玄因為緋聞加身，在台灣辛苦建立的形象瞬間瓦解，轉到大陸演講，再度建立知名度，以文學藝術角度來談，林的散文與報導文學是一流的，文學史應給適當的位置，文學成就無法否定。

▲江明樹在臉書發文悼念林清玄。 （圖／翻攝自臉書）





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