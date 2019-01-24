影／打掃阿嬤的廚房！油煙機集油盒見「極品黑亮龜苓膏」　她手一戳...網喊療癒

網搜小組／綜合報導

有位網友日前表示，家裡的復古烘衣機一用就是20多年，偶然打開清理時，長年累積的棉絮就像一塊紮實的海綿蛋糕，讓人嘆為觀止。有位網友看到這則貼文後，也分享出阿嬤家的抽油煙機，集油杯中多年累積的油垢，看起來就像一塊超純的「龜苓膏」，讓鄉民看傻表示「這潮到出汁了」。

▲抽油煙機的陳年油汙 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一位網友在PTT「笨板」上表示，日前在阿嬤家大掃除，清到廚房的「抽油煙機」時讓他驚呆了。只見抽油煙機的集油杯中塞滿整塊黑得發亮的「油塊」，看起來就像龜苓膏一樣，應該是長年累積下來的結果。

原po看到這個景象後，趕快拿起手機錄影存證。影片中提到，阿公每天煮飯，長期沒有清理的情況下，就產生了這樣的產物。且從影片中可見，這個油塊十分頑強，用手摳了好久都摳不下來，讓原po驚呼「真是太噁心了」。

▲▼ 網友：拿來配飯都是滿滿的回憶啊 ！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鄉民看到照片後產生各種聯想，有人說像「羊羹」、「仙草凍」、「祖傳陳年的冬瓜磚」，還有人說看起來像塊硯臺。其他人則表是太驚奇，「還以為可以看到整塊挖起來的樣子」、「有點療癒」、「這潮到出汁了」、「我家是布丁杯換」、「這個拿來配飯一定很香，每一口都是滿滿的回憶」。

由於原po沒有貼出油塊完整拿出來的照片，有人就好奇它觸感是什麼；對此原po也表示「一戳就凹下去了，沒有彈起來，失望。」

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▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。