媽媽：我年輕超正！　她看19年前舊照「哭著認輸」：根本網美

▲根本就是現在流行的穿搭～～（圖／翻攝自dcard）

生活中心／綜合報導

「我年輕的時候真的超正！」一名女網友在《dcard》公開媽媽19歲的照片，原本以為說自己年輕時長很漂亮的媽媽只是在唬爛，不料美貌簡直不輸現在的網美，「好的，我輸了」。照片曝光也驚呆網友，「第三張好可愛，戀愛了」、「太太我喜歡你啊」、「流行果然是個迴圈」。

原PO表示，每年大掃除，媽媽都能挖出一堆舊照，並配上萬年不變台詞，「我年輕的時候超正的，又很多人追，家門口總是一堆男生在等我出來，不信你去問外婆」，對此原PO一直抱持懷疑的態度，直到看完照片才「哭著接受事實」，「真的不得不信」。

▲▼原PO媽媽超正。（圖／翻攝自dcard）

看原PO曝光的媽媽舊照，空氣瀏海搭配及肩長度內灣髮型，頭戴報童帽，身穿微高領的毛衣，還有相當吸睛的紅唇，露出甜美笑容、對鏡頭擺出各種姿勢。原PO表示「原來我媽是網美」，看完照片對方還說「看看你的19歲再看看我」，讓她只能承認「好的，我輸了」。

看完照片，網友也被驚艷，「空氣瀏海佐正韓針織毛衣，確定不是現代網美嗎」、「空氣瀏海在她們那個年代根本超盛行！我媽那個時候也是空氣瀏海」、「戀愛了」、「以前的女生真的都好仙氣好漂亮」、「你是不是故意拿你的照片，然後把色調調得舊舊的，假裝是你媽媽，媽媽好韓～」。

▲原PO只能用哭哭表情承認「媽媽真的超正」。（圖／翻攝自dcard）